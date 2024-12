Neosperience, fatturato dieci mesi in aumento del 10%

Neosperience

Neosperience, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della Digital Customer Experience, ha comunicato che ildel 2024 è stato pari a(+10% rispetto al valore conseguito nello stesso periodo del 2023); tale dato, che non include la valutazione dei lavori in corso alla fine del periodo considerato, è sostanzialmente in linea con le previsioni di budget contenute nel Piano Strategico presentato agli investitori nello scorso mese di luglio.A fronte della crescita di fatturato, l'ottimizzazione dei principali fattori produttivi - avviata dal secondo trimestre 2024 e che andrà a regime nel 2025 - ha portato nel mese di ottobre a una; la quantificazione precisa di tali risparmi non è stata possibile, in quanto nel mese di ottobre sono intervenute alcune poste di natura non ricorrente; proseguono le azioni di efficientamento dei processi di incasso con una riduzione significativa dello scaduto dei crediti commerciali; Neosperience segnala tuttavia un andamento più lento del previsto degli incassi a valere sui crediti correnti e su alcune posizioni più a medio termine.Neosperience haa fine ottobre e novembre per un totale di 615.000 euro oltre ai relativi interessi, registrando al 28 novembre una posizione di cassa di gruppo pari a 2,2 milioni di euro.La società annuncia l'ingresso a settembre 2024 dicomee che il socio RHTech Consulting ha trasferito, fuori mercato in data 27 novembre, 211.000 azioni Neosperience a un investitore esterno, interessato ad acquisire una partecipazione nella società, al prezzo unitario di 0,80 euro.