SG Company, finalizzata fusione di FMA Rimini in FMA

SG Company,

(Teleborsa) -Società Benefit, tra i principali player in Italia nel settore Entertainment&Communication, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica che in data odierna è stato finalizzato il processo di fusione della società FMA Rimini in FMA, società controllata al 58,48% da SG company.Gli effetti fiscali di tale fusione, spiega una nota, saranno retroattivi al 1° gennaio 2024.La suddetta operazione consentirà al gruppo SG Company di aggiungere una marginalità superiore al 10% e un fatturato che, basandosi sul dato medio dell’ultimo triennio (2021, 2022 e 2023), è di poco inferiore a Euro 700.000.Tale operazione, sottolinea la nota, risulta in linea con quanto previsto dal Piano Industriale 2024-2026, nell’ottica di sviluppo e di rafforzamento della linea di business in cui è attiva l’azienda FMA, ossia del mondo dello shopper marketing e della brand activation tramite soluzioni in termini di loyalty & engagement management e di proximity marketing. L’incremento dei volumi di affari, abbinati a margini economici molto importanti, consentirà inoltre di poter partecipare a bandi di gara e ad opportunità sempre più rilevanti.A seguito dell’operazione, il Consiglio di Amministrazione di FMA – composto già dal CEO Antonio Pagani e dal CFO Soleil Milan – prevede l’ingresso, con deleghe commerciali, dell’Amministratrice Unica di FMA Rimini pre-fusione, Annarita Agostini, che manterrà la direzione della sede di Rimini.