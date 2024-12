Valtecne acquista la maggioranza di Utilità per 6,2 milioni di euro

Valtecne

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan che opera nel settore della meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali, ha sottoscritto undal socio unico Utilità Group del, con sede a Costabissara (Vicenza), specializzata nel contract manufacturing di componenti meccanici di precisione, con circa l'80% del proprio business nel settore medicale, in particolare nei segmenti dentale e ortopedico."Siamo orgogliosi di annunciare l'acquisizione di Utilità, un passo fondamentale nella nostra strategia di crescita nel settore medicale - ha commentato l'- Questa operazioneper accelerare l'espansione del Gruppo. L'acquisizione ci consente di rafforzare il nostro posizionamento in un mercato ad alto potenziale, ampliando il nostro portafoglio prodotti e la nostra offerta tecnologica. Le sinergie che nasceranno tra le due realtà apriranno nuove opportunità: sarà possibile acquisire un posizionamento ancora più solido nel mercato ortopedico, core business di Valtecne, avviare l'espansione nel segmento dentale e, al di fuori del medicale, nel settore aerospaziale, aprendo nuove prospettive per lo sviluppo del Gruppo".Nel 2023, Utilità ha registratopari a 5,0 milioni di euro, con unreported di 1,5 milioni, undi 645 mila euro e una posizione finanziaria netta negativa per 1,9 milioni. Nel primo semestre del 2024, i ricavi preliminari si sono attestati a 3,8 milioni di euro con un EBITDA reported di 1,5 milioni.Ildell'operazione, per l'acquisto del 60% del capitale sociale di Utilità, è pari a. L'acquisizione sarà finanziata da Valtecne in parte per cassa e in parte mediante ricorso a indebitamento. Al 30 giugno 2024, Valtecne vantava una Posizione Finanziaria Netta positiva (cassa) di 4,4 milioni di euro.Il, soggetto ad alcune condizioni sospensive, la principale delle quali è lo scorporo degli immobili di Utilità, è previsto entro il primo trimestre 2025.Nell'ambito dell'operazione è prevista unain favore di Utilità Group per la vendita del restante 40%, esercitabile all'esito dell'approvazione dei bilanci relativi agli esercizi 2027-2028-2029. Valtecne ha, inoltre, un'per l'acquisto del restante 40%, ai medesimi termini e condizioni ed esercitabile successivamente all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2029 nel caso in cui l'opzione put non sia esercitata., attuali azionisti di riferimento di Utilità attraverso la holding Utilità Group, restanooperativa della società per almeno tre anni dopo il closing.