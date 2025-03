Valtecne, utile 2024 sale a 3,4 milioni. Dividendo di 0,10 euro

Valtecne

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan che opera nel settore della meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali, ha chiuso ilconpari a 30,4 milioni di euro (30,7 milioni nell'esercizio 2023) e undi 6,2 milioni di euro (5,8 milioni nel 2023), in aumento del 6,4% nonostante il calo dei volumi produttivi. L'rispetto al valore della produzione è migliorato di oltre 200 punti base, passando dal 18,5% dell'esercizio 2023 al 20,8% dell'esercizio 2024. L'è in aumento del 7,4% pari 3,4 milioni di euro (3,2 milioni nel 2023).L'al 31 dicembre 2024 è pari a -6,8 milioni di euro (cash positive) rispetto ai -2,4 milioni (cash positive) al 31 dicembre 2023. Si registra pertanto un rilevante miglioramento, pari a circa 4,4 milioni attribuibile sia alla generazione di cassa della gestione operativa sia a dinamiche favorevoli in materia di capitale circolante commerciale"Siamonel 2024, un anno decisivo per la nostra crescita - ha commentato l'- Valtecne ha migliorato la marginalità e l'utile netto nonostante ricavi sostanzialmente in linea con l'esercizio precedente, dimostrando solidità nella gestione"."Siamo particolarmente orgogliosi di aver superato per la prima volta i 20 milioni di euro di ricavi nella business line Medicale, che conferma l'efficacia della nostra strategia - ha aggiunto - L'acquisizione del 60% di Utilità ha dato una forte spinta alle nostre performance economiche, rafforzando la presenza nel settore medicale. Guardando al futuro, le previsioni di crescita del mercato ortopedico, con un CAGR del 4,3% previsto per il triennio 2025-2027 secondo il forecast tracciato da OrthoWorld, ci spingono a proseguire con la nostra strategia di innovazione ed espansione, convinti che".Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre ai soci didi utili di precedenti esercizi, a suo tempo imputate alla Riserva Straordinaria, per un importo unitario di 0,10 euro per azione, corrispondente ad un importo complessivo di 610.970 euro.