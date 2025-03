Valtecne consolida presenza nel settore medicale, completa acquisizione 60% di Utilità

Valtecne

(Teleborsa) -– società che opera nel settore della meccanica di alta precisione per dispositivi medicali e applicazioni industriali – a seguito dell’avverarsi delle condizioni sospensive, comunica il completamento del closing per l’acquisizione del 60% del capitale sociale di Utilità, con sede a Costabissara (Vicenza),, con una significativa presenza nei segmenti dentale e ortopedico. Le partecipazioni di Utilità sono state cedute da Utilità Group, società partecipata dai fratelli Andrea e Nicola Zamberlan, fondatori di Utilità.“Il completamento dell’acquisizione di Utilità segna unper Valtecne" - ha dichiarato- “questa operazione ci permette di accelerare la crescita del nostro Gruppo, rafforzando le nostre capacità produttive e tecnologiche. Grazie alle sinergie che si svilupperanno tra le due aziende, saremo in grado di offrire soluzioni ancora più avanzate ai nostri clienti, consolidando il nostro posizionamento nel contract manufacturing medicale e aprendo nuove opportunità nel settore aerospaziale”.L’operazione, spiega una nota, si inserisce nella strategia di crescita per linee esterne delineata da Valtecne e annunciata in sede di IPO.L’acquisizione di Utilità consentirà a Valtecne di espandere ulteriormente il proprio business rafforzando al contempo la propria leadership nel mercato ortopedico e aprendo nuove opportunità nel segmento dentale e in altri settori ad alta specializzazione, come l’aerospaziale.Il, per l’acquisto del 60% del capitale sociale di Utilità, è confermato in 6,2 milioni di Euro, ed è stato determinato sulla base di metodologie utilizzate nell’ambito della valutazione di imprese industriali tenendo conto dell’EBITDA normalizzato medio degli esercizi 2022 e 2023, nonché della posizione finanziaria netta alla data del 31 dicembre 2024. L’acquisizione è stata finanziata da Valtecne per circa la metà con mezzi propri e per la restante parte mediante ricorso a indebitamento.L’accordo prevede, inoltre, un’per la vendita del restante 40% del capitale sociale di Utilità, esercitabile successivamente all’approvazione dei bilanci relativi agli esercizi 2027-2028-2029. Il prezzo sarà determinato sulla base delle metodologie valutative già adottate, in funzione dei risultati economici di Utilità nei tre esercizi precedenti l’esercizio dell’opzione.Parallelamente, Valtecne dispone di un’opzione call per l’acquisto del restante 40% alle medesime condizioni, esercitabile successivamente all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2029, nel caso in cui l’opzione put non venga esercitata.