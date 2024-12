Agatos riceve precetto per decreto ingiuntivo Sorgenia da 2,9 milioni

Agatos

(Teleborsa) -dichiara di aver ricevuto, in data 3 dicembre 2024, il precetto datato 29 dicembre 2024, relativo al, provvisoriamente esecutivo, del settembre 2023, con il qualecontro il Decreto e nel relativo giudizio, pendente, l’istanza della medesima Agatos di sospensione della provvisoria esecutorietà era statacon provvedimento del 26 ottobre 2024.Nel precetto,decorrenti dalla notifica del presente atto, lacosì determinata: decreto capitale 2.500.000 euro, interessi al 28 novembre 2024 pari a 411.558,23 euro, per un totale pari a 2.911.558,23 euro, oltre le spese di precetto per un totale pari a 2.913.374,8 euro, oltre interessi di mora maturati e maturandi sino alla data dell’effettivo pagamento, nonché le ulteriori spese e accessori come per legge dovuti.In difetto di pagamento entro il suddetto termine di dieci giorni, si procederà con l’esecuzione forzata, le spese e gli onorari di detta esecuzione saranno posti a carico del debitore. Il debitore, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal Giudice, potrà porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento, concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.