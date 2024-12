Fed, Powell: economia forte, possiamo permetterci di essere più cauti

(Teleborsa) - ". Non siamo ancora arrivati dove vogliamo essere con l'inflazione, ma siamo molto vicini". Lo ha affermato il presidente della Federal Reserve,, alla conferenza DealBook del New York Times."Abbiamo prima alzato i tassi, poi li abbiamo lasciati fermi per 14 mesi e - quando altre banche centrali avevano già tagliato - abbiamo iniziato anche noi per ultimi - ha spiegato - Ma ora l'economia è in una posizione migliore di come era a settembre e di come pensavamo, quindiverso una posizione neutrale"."I dati ricevuti nel frattempo, rispetto a settembre, hanno mostrato che l'economia è più forte di quanto pensavamo, che", ha sottolineato.Si tratta dell'di Powell prima che, tra due settimane, la banca centrale statunitense annunci la sua prossima decisione sui tassi di interesse.A una domanda sull', Powell ha affermato che la banca centrale è stata creata dal Congresso per agire per conto di tutti gli americani senza riguardo per la politica. "È la legge del paese", dice Powell, aggiungendo cheche la sua indipendenza possa essere alterata dal Congresso.Powell ha anche respinto un'idea suggerita da Scott Bessent, la scelta di Trump per essere Segretario al Tesoro, di scegliere undella Fed che diminuirebbe la sua influenza: "".Per quanto riguarda il, Powell ha detto che il bilancio federale degli Stati Uniti è su un "" e che è necessario affrontarlo il prima possibile.