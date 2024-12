Lagarde (BCE): nessuna "bandiera bianca" con Trump, "forti e strategici" nelle negoziazioni

(Teleborsa) - "Ovviamente in un mondo ideale ledevono essere fatte all'interno della World Trade Organization (WTO) e spero che questo continuerà a essere il caso. Non dobbiamo però essere ingenui e". Lo ha detto la presidente della Banca centrale europea (BCE),, rispondendo alle domande degli eurodeputati in audizione alla Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo Il riferimento è all', sollevando numerose. In quell'occasione, la numero uno della BCE aveva detto che l'Europa deve fare di tutto per evitare una guerra commerciale con gli Stati Uniti, esortando i leader europei a collaborare con Donald Trump sui dazi e ad acquistare più prodotti realizzati negli Stati Uniti, come il gas naturale liquefatto e le attrezzature per la difesa."Dobbiamo essere dedicati alla rule of law, e io sicuramento lo sono", ma anche "consapevoli che le negoziazioni a quel livello devono essere condotte, e dobbiamo essere in una posizione di forza", ha argomento oggi in audizione. "Alla fine,perché dobbiamo conoscere chi è seduto al tavolo con noi" e questo "", ha aggiunto.Tra gli altri temi toccati, Lagarde ha detto che "arrivare a un'unione fiscale sarebbe un miglioramento". "Il tema ha davvero a che fare con il completamento dell'Unione monetaria: abbiamo un'unione monetaria, ma non abbiamo un'unione fiscale - ha spiegato - E ci sono diversi modi per arrivarci: gli eurobond sono un'opzione. Altrimenti, una capacità fiscale più forte, un finanziamento congiunto di beni comuni. Spetta davvero agli europei, rappresentati dagli eurodeputati, dal Consiglio e dalla Commissione, decidere in quale direzione andare. Ma è ovvio che".Secondo la presidente della BCE, il presidente della Bundesbank Joachim Nagel ha ragione ad affermare che ilpubblico. "Si'", ha risposto in maniera secca a un eurodeputato che le ha fatto la domanda.