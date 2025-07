BCE, Lagarde: siamo "in una buona posizione". Non teme undershooting inflazione

(Teleborsa) - ". E siamo in una buona posizione perché l'inflazione è aumentata del 2%. Ma non ci concentriamo sui singoli dati, stiamo esaminando ogni tipo di dato e il nostro obiettivo è l'inflazione a medio termine al 2%". Lo ha detto, presidente della Banca centrale europea (BCE), nella conferenza stampa che ha seguito la decisione di Francoforte di lasciare invariato il tasso di interesse principale al 2%, in linea con le attese, prendendosi una pausa nell'ambito di un ciclo di allentamento durato un anno."Dico che siamo in una buona posizione perché le nostre proiezioni indicano un'inflazione in fase di stabilizzazione - ha spiegato - Ie mostrano questa tendenza al ribasso che ci aspettavamo."La", ha sottolineato Lagarde.Non c'è solo un rischio di undershooting dell'inflazione (che si verifica quando il tasso di inflazione effettivo è inferiore all'obiettivo stabilito dalla banca centrale), "legate agli effetti base e alle conseguenze che stiamo prevedendo oggi. Ma come hanno già detto alcuni miei colleghi nei loro vari interventi, non ci lasceremo influenzare da una piccola deviazione. Stiamo esaminando gli obiettivi a medio termine che abbiamo e procederemo sulla base dei tre elementi per determinare la nostra posizione politica"."Questo è il risultato della nostra valutazione strategica, ma è anche l'approccio che stiamo adottando all'interno del Consiglio direttivo - ha detto - Ora,. Vi dico che l'undershooting è effettivamente presente nelle nostre proiezioni, in quelle dello staff"."Ma- ha aggiunto - E quando considero le mie aspettative di inflazione, sono saldamente ancorate al due percento".