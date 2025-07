BCE, Lagarde: adottiamo tutte misure necessarie per proteggere e preservare nostra valuta

(Teleborsa) - "In primis, avere un quadro giuridico aiuta a comprendere quali siano i rischi, i benefici e le prospettive di questi strumenti. In secondo luogo, penso che sia. In terzo luogo, dobbiamo concentrarci su ciò che facciamo qui in Europa". Lo ha detto, presidente della Banca centrale europea (BCE), rispondendo a una domanda suldegli Stati Uniti per criptovalute e stablecoin., protezione dell'emissione - siamo i custodi dell'euro e, in definitiva, ci concentriamo su questo - ha detto - Quindi, naturalmente, siamo consapevoli di ciò che sta accadendo altrove, di quali potrebbero essere i pericoli, ma dobbiamo assicurarci che in patria adottiamo tutte le misure necessarie per proteggere e preservare la nostra valuta"."E a questo proposito, ci stiamo concentrando con decisione sullo sviluppo dell'euro digitale e stiamo facendoa rendere disponibile questa forma digitale di moneta sovrana nel più breve tempo possibile - il che non significa che sarà domani - il denaro contante ci sarà sempre e le banche faranno parte del gioco e resteranno nel processo, ma il nostro dovere è assicurarci che, con l'evoluzione delle preferenze nel corso del tempo, l'euro digitale è una possibile realtà", ha sottolineato Lagarde."L'euro digitale è l'espressione digitale del denaro contante - ha sostenuto - Con l'evoluzione delle tecnologie nel corso del tempo e l'evoluzione delle preferenze nei pagamenti, dobbiamo rispondere alla domanda dei nostri connazionali europei. E vedo che l'euro digitale ha l'espressione digitale del contante,. Si può discutere che in termini di privacy non sia esattamente la stessa cosa, si potrebbe sostenere che il costo sia più alto, ma in sostanza è così. Quindi, sostenere che il denaro digitale sia una bomba nucleare credo sia un po' esagerato. Per quanto ne so, non abbiamo bombe nucleari in tasca", ha detto in riferimento a una domanda che le chiedeva di alcune dichiarazioni in questo senso.