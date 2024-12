MAPS, commessa per 530 mila euro da operatori infrastrutturali

MAPS

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della digital transformation, si è aggiudicata unaper la fornitura al consorzio Desium S.c.a.r.l. di un sistema integrato software e hardware per la gestione dei Protocolli di Legalità, della Documentazione di Commessa e della Rilevazione Accessi e Presenze.Il consorzio è incaricato della realizzazione deled è costituito dalle imprese Rizzani de Eccher, Manelli Impresa e Sacaim. Questa nuova aggiudicazione, della durata di tre anni, segue di poco i precedenti contratti stipulati con i consorzi Chrysas, Alvi e Arna e consolida ulteriormente la partnership tra MAPS e questi importanti operatori nel settore."Questa nuova aggiudicazione dimostra la fiducia che aziende di primo piano come Rizzani de Eccher, Manelli Impresa e Sacaim ripongono nelle nostre soluzioni, confermando ancora una volta l'efficacia di Legality & Transparency nel rispondere alle esigenze del settore infrastrutturale - ha commentato- La collaborazione con Selesta Ingegneria, inoltre, ci consente di integrare tecnologie all'avanguardia per la rilevazione di accessi e presenze, offrendo ai nostri clienti una soluzione completa e innovativa, appositamente progettata per garantire la massima efficienza e conformità".