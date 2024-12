Rocket Sharing completa ABB, flottante al 52,1%

Rocket Sharing Company

(Teleborsa) -, startup quotata su Euronext Growth Milan che ha sviluppato una piattaforma di marketplace integrata con un sistema di fidelizzazione, hacon la sottoscrizione di 300.000 azioni ordinarie di nuova emissione.Le azioni di nuova emissione sono state sottoscritte al prezzo unitario di 0,33 euro per azione, per un controvalore complessivo pari a 99.000 euro (inclusivo di sovrapprezzo), pari alsociale.Ora il capitale sociale di Rocket risulta suddiviso in 14.094.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso, con unpari aldel capitale sociale.