UniCredit amplia la partnership con Blackstone per investimenti nel private equity

UniCredit

Blackstone

(Teleborsa) -leader mondiale nella gestione di asset alternativi,(BXPE) ai propri clienti wealth in Italia.Il BXPE è un, che offre agli investitori qualificati un'ampia esposizione all'intera piattaforma di private equity di Blackstone attraverso un portafoglio diversificato di società a forte crescita. La strategia comprende gli investimenti del gestore inLa partnership cerca anche di, storicamente elevate, fornendo l'accesso alla piattaforma diversificata di Blackstone attraverso un unico fondo, che mira a fornire rendimenti solidi attraverso una struttura flessibile.di UniCredit in Italia, Head of Wealth Management di UniCredit Italia, ha dichiarato che l'ampliamento della partnership con Blackstone " offre ai nostri clienti wealth l'opportunità diattraverso un'esposizione diretta agli investimenti di private equity. Continueremo a costruire la nostra attività intorno ai clienti, cercando le migliori partnership possibili per migliorare le loro opzioni di investimento"."Abbiamo già osservato un significativo interesse da parte degli investitori individuali in Italia che desiderano diversificare i loro portafogli di investimento in classi di attività un tempo esclusive degli investitori istituzionali", ha spiegato, presidente di Blackstone Italia.Per, Head of EMEA di Blackstone Private Wealth Solutions, la partnership rappresenta l'ultimo passo "nell'espansione di Private Wealth Solutions in Italia, in quanto continuiamo ad attuare la nostra strategia di fornire agli investitori individuali in Europa un maggiore accesso a soluzioni istituzionali di qualità".