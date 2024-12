Avio sale in Borsa dopo contratto con MBDA Italia e in attesa di volo Vega C

Avio

(Teleborsa) -per, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, grazie aprincipali, in una giornata complessivamente in rialzo per il mercato italiano.Sul fronte dei lanciatori, il è stato rimandato di 24 ore (è ora in programma stasera) a causa di un problema meccanico che impedisce il ritiro del "mobile gantry".Per quanto riguarda il settore difesa, ieri sera ha comunicato di aver firmato unper la fornitura di motori propulsivi per i missili CAMM-ER (Extended Range) prodotti da MBDA; il controvalore è prossimo ai 150 milioni di euro."Guardiamo con ottimismo all'assegnazione del nuovo contratto nel settore della propulsione, che dovrebbe darenei prossimi anni", commentano gli analisti diMigliora l'andamento di, che, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 13,54 e successiva a 13,82. Supporto a 13,26.