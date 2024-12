Campus Biomedico, Tosti: "Obiettivo potenziare hub servizi integrato con il territorio"

(Teleborsa) - "L'apertura di questa parafarmacia per il Campus Biomedico è in coerenza con il messaggio che abbiamo lanciato qualche anno fa: creare in questa struttura un hub servizi che potesse essere fruito dai nostri visitatori e pazienti ma anche dal comune di Trigoria. I servizi che qui vedete – una banca, una posta, una parafarmacia – sono anche una forma di integrazione con il territorio. Questo spazio è diventato una sorta di piazzetta in cui non trovate solamente i classici frequentatori di una struttura sanitaria ma trovate anche gli abitanti di Trigoria che vengono a utilizzare i nostri servizi. Ci auguriamo nel futuro di poter implementare ulteriormente questo hub servizi". È quanto ha affermatoin occasione dell' inaugurazione della nuova Parafarmacia, nata in partnership con il Gruppo IGEA, a servizio del Campus universitario e del quartiere. "Contestualmente all'inaugurazione della parafarmacia – ha proseguito– è stato anche avviato un progetto importante ovvero la 'Social Card'. Per questo servizio chiaramente servono dei requisiti. È rivolto alle 'famiglie fragili', famiglie che dal punto di vista economico sono in una condizione di difficoltà. La Social Card permette, infatti, di poter usufruire di servizi della parafarmacia a condizioni molto, ma molto, agevolate. È un sussidio che viene dato alle famiglie, in particolare ai bambini di queste famiglie, che vogliono usufruire dei servizi della parafarmacia. Nella nostra carta delle finalità sono scritti i principi che caratterizzano la missione del Campus: la missione della ricerca, la missione della formazione e la missione assistenziale. Non ci scordiamo che questa struttura nasce sull'ispirazione del Beato Álvaro del Portillo, quindi dell'Opus Dei, nel settembre del 1988. Questa ispirazione dell'Opus Dei si ripercuoTe in tutte le nostre iniziative e in tutti i nostri progetti".