L’Italia di fronte alla sfida dell’AI: a Roma la prima edizione di EmTech Italy 2025

(Teleborsa) - È Roma la città scelta per ospitare la prima edizione di. Una due giorni con al centro l’impatto che le nuove tecnologie esercitano sui diversi aspetti della vita quotidiana e in particolare, gli esiti sulla società di una tecnologia tanto rivoluzionaria come l', affrontando temi legati alla salute, all'energia e al benessere in chiave human-centred.L’evento, che arriva per la prima volta in Italia, è stato organizzato dae dall’e si è tenuto presso Cu.Bo (CUltural BOx), il nuovo edificio multifunzionale dell’Università Campus Bio-Medico di Roma."Si tratta di una piattaforma di alto livello che coinvolge esponenti del settore pubblico e privato in un confronto concreto sugli effetti trasformativi della tecnologia, con un focus particolare sull’Intelligenza Artificiale e sul suo impatto sulla vita delle persone. - ha detto, editore di MIT Technology Review Italia - Rappresenta lo spazio in cui nasceranno i grandi progetti del futuro e un’occasione per posizionare l’Italia al centro di questo ecosistema. Il nostro Paese vanta il quarto posto a livello mondiale per produzione scientifica e possiede eccellenze tecnologiche di rilievo internazionale, che abbiamo il dovere di valorizzare e promuovere oltre i confini nazionali. Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento ai partner che hanno sostenuto questa iniziativa e ai 50 speaker, italiani e internazionali, che hanno scelto di contribuire a queste due giornate di approfondimento su temi quali salute, biotecnologie, ambiente, sostenibilità e società", ha concluso.Secondo il professore, Rettore dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, "questa manifestazione rappresenta un’importante opportunità per rafforzare la rete internazionale e accelerare l’innovazione come motore di competitività per il settore industriale, oltre che di resilienza di fronte agli scenari globali in evoluzione. Siamo convinti che questa iniziativa sia fondamentale per consolidare la nostra collaborazione con gli Stati Uniti e con l’intera comunità globale degli innovatori. Inoltre, guardiamo con interesse alle buone pratiche di realtà come il MIT, ad esempio il suo Innovation Hub DeepTech appena attivato in Giappone, con l’auspicio di poter anche noi contribuire direttamente allo sviluppo di nuovi poli dedicati al trasferimento tecnologico e all’innovazione avanzata e sostenibile nel nostro Paese e in Europa."I lavori hanno preso il via con i saluti istituzionali da parte del MIT e dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, a cui sono seguiti gli interventi di, Presidente del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, e, Vice Ministro delle Imprese e del Made in Italy. I relatori hanno sottolineato il valore strategico dell’innovazione per la crescita del Paese e l’importanza di eventi come EmTech per stimolare il dibattito su nuove tecnologie e sviluppo sostenibile.700 opinion leader, decision maker, accademici, esperti e CEO di fama mondiale si sono confrontati sul futuro dell’economia e dell’innovazione, con particolare attenzione al ruolo dell’nelle trasformazioni globali. EmTech Italy è l’evento di riferimento a livello mondiale sulle tecnologie emergenti e si concentra su tre ambiti chiave: Health, Energy e Society, Environment & Well-Being.Oltre 50 speaker tra nomi autorevoli, istituzionali e accademici si alternano in più di 20 tavole rotonde e keynote speech presentando casi di successo e momenti di confronto sugli strumenti e sulle strategie di sviluppo delle nuove tecnologie per applicazioni pratiche nei tre ambiti principali."Intesa Sanpaolo attribuisce un ruolo centrale al sostegno allo studio e alla ricerca anche per favorire l’internazionalizzazione del sistema universitario e il raccordo con il tessuto industriale e dei servizi. In collaborazione con l’Università Campus Bio-Medico di Roma siamo coinvolti in numerosi progetti, tra cui l'Osservatorio sulla salute globale per promuovere l'innovazione nelle Life Science. Eventi come EmTech Italy rappresentano un’occasione importante per promuovere la condivisione di idee innovative e attrarre talenti internazionali", ha sottolineato, Responsabile Education Ecosystem and Global Value Programs Intesa Sanpaolo, durante il suo intervento.