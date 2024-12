GBC Italia rafforza la sua influenza internazionale al Greenbuild Expo

(Teleborsa) -(GBC Italia) ha compiuto un passo significativo per. In occasione delladi Philadelphia, la delegazione italiana, composta dal Presidentedal Consigliere Delegato alle Relazioni Internazionali, ha incontrato, Presidente e CEO di U.S. Green Building Council (USGBC) e Green Business Certification Inc. (GBCI).L’incontro è stata l’occasione per, dopo 17 anni, iltra le parti, per promuovere ile la. Questo rinnovo segnadi collaborazione, con l’obiettivo di affrontare le sfide globali della sostenibilità nel settore edile e del real estate, attraverso unaCon questo accordo,nel panorama globale della sostenibilità, promuovendo una maggioretra i protocolli internazionali e le esigenze specifiche del mercato del nostro Paese e valorizzando il ruolo dei professionisti italiani.: GBC Italia guiderà l’adattamento e la traduzione di contenuti formativi, materiali di marketing e risorse educative legate ai due programmi, rendendoli più accessibili al mercato italiano;GBC Italia e USGBC collaboreranno per identificare opportunità di crescita nel mercato nazionale, promuovendo lo sviluppo di competenze professionali e progetti innovativi legati alla sostenibilità edilizia;: GBC Italia continuerà a sviluppare protocolli proprietari, in modo complementare a LEED, con l'obiettivo di integrare le specificità del patrimonio storico e territoriale italiano nei criteri di sostenibilità globali;: le parti collaboreranno per definire indicatori chiave di performance (KPI) e monitorare trimestralmente i progressi e i risultati derivanti dall’implementazione degli obiettivi dell’accordo;Precedentemente, USGBC aveva già espressodel Protocollo di certificazione, interamente made in Italy,"Il rinnovo del nostro accordo con GBC Italia si basa super promuovere l'eccellenza nelle pratiche sostenibili in edilizia. GBC Italia è un partner fondamentale all'interno della nostra rete globale, che contribuisce con una leadership innovativa e soluzioni d'impatto al movimento della bioedilizia", ha commentao, Presidente e CEO di USGBC e GBCI, aggiungendo "siamo ansiosi di continuare questa collaborazione per accelerare i progressi verso un futuro sostenibile"."Questo accordo rinnovato su nuove basi, dopo ben 17 anni, segna un momento cruciale per GBC Italia e per il nostro Paese. - ha dichiarato F, Presidente di GBC Italia a margine della sigla dell’accordo - L’Italia è sempre più al centro delle sfide globali legate alla sostenibilità e al benessere delle persone. Rinnovare e rafforzare la collaborazione con USGBC significa consolidare il ruolo strategico dell’Italia come punto di riferimento per l’innovazione sostenibile, unendo le nostre eccellenze culturali e territoriali ai più alti standard internazionali. L’Italia può e deve essere un esempio per il mondo e, insieme a USGBC, lavoreremo per costruire città e spazi che non siano solo sostenibili, ma anche luoghi di benessere, inclusione e connessione sociale".