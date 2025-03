Sparkle rafforza la partnership con la libica Al-Bawaba

(Teleborsa) -, fornitore di servizi internazionali di telecomunicazioni,., fornitore libico di servizi Internet (ISP) che offre un'ampia gamma di soluzioni ICT per fornire servizi diL'accordo si basa su- che sfrutta la dorsale nazionale libica di Al-Bawaba e la capacità internazionale di Sparkle - per fornire servizi di connettività Ethernet MPLS ai clienti aziendali."La partnership tra Sparkle e Al-Bawaba rappresenta un traguardo significativo nell'offerta di servizi premium sull'infrastruttura di telecomunicazioni libica", afferma, Head of Data Sales for Africa di Sparkle, aggiungendo "combinando la nostra esperienza globale e la nostra vasta rete di cavi sottomarini con la forte presenza locale e la conoscenza del mercato di Al-Bawaba, ci impegniamo a offrire soluzioni di connettività avanzate che possano supportare le aziende in tutta la Libia. Insieme, puntiamo ad accelerare la trasformazione digitale nella regione, creando nuove opportunità di crescita e innovazione in questo mercato strategico".