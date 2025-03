Green Design 2025 di GBC Italia: l’estetica incontra la sostenibilità per un futuro urbano innovativo

(Teleborsa) -conferma il suo ruolo centrale come promotore di conoscenza e innovazione nel settore dell’edilizia sostenibile con il seminario tematico “”, tenutosi ieri presso. L’evento ha riscosso un grande successo, coinvolgendo oltre 3000 partecipanti da remoto e un centinaio d’esperti e professionisti in presenza, a testimonianza dell’interesse crescente verso un approccio integrato tra design ed efficienza ambientale, nonché dell’apporto formativo che GBC Italia adotta nei confronti di consolidati esponenti di settore e di chiunque ad esso si avvicini.L’evento ha approfondito il legame sempre più stretto tranel design, sottolineando come la bellezza di una soluzione o di uno spazio urbano non possa più prescindere dal rispetto per l’ambiente e dal benessere delle persone. Il seminario ha offerto una panoramica sulle nuove frontiere del green design attraverso case history, best practices e interventi di esperti del settore.dell’evento al fianco di GBC Italia DAKU, Knauf Insulation, Unimetal, Creative Cables e Banca Reale, insieme ad ulteriori relatori quali Eutropia Architettura, Paisà Landscape, Carlo Ratti Associati e Weber Architects, hanno condiviso le loro esperienze e innovazioni nel campo della progettazione sostenibile, offrendo una visione concreta dell’evoluzione del settore."Siamo qui come Chapter Piemonte, in collaborazione con GBC Italia, per allargare la tematica della sostenibilità, estendendo il discorso dal solo edificio al suo design complessivo" – ha dichiarato, Segretario del Chapter Piemonte di GBC Italia, sottolineando la crescita esponenziale del numero di edifici certificati nella sua regione di riferimento che dal 2023 al 2024 sono passati da 30 a 60.Tra i temi trattati: l’impiego delle Nature-Based Solutions nel design urbano, l’evoluzione delle coperture sostenibili, l’integrazione tra efficienza energetica e materiali innovativi e il futuro degli spazi di lavoro tra funzionalità e ridotto impatto ambientale. Al centro di questa evoluzione del pensiero e del mercato: lae laper il miglioramento della qualità di vita."Coniugare efficienza ed estetica è stato il cuore di questo evento. Le città devono evolversi tenendo conto della qualità della vita, della gestione delle risorse e della bellezza architettonica" – ha affermato, Presidente di GBC Italia, evidenziando a seguito dello stesso ricco evento l’importanza di immaginare un futuro urbano più sostenibile e inclusivo.Oltre alla sessione plenaria, l’evento ha visto momenti di networking esclusivi per i soci di GBC Italia, tra cui il, uno spazio riservato agli incontri B2B per favorire il dialogo tra professionisti, aziende e stakeholder del settore. Questo momento ha rappresentato una conferma ulteriore del ruolo di GBC Italia come veicolo di conoscenza trasversale all’intera filiera dell’edilizia sostenibile, creando connessioni strategiche tra pubblico e privato, innovatori e istituzioni, favorendo lo scambio di idee e lo sviluppo di nuove sinergie.Con questa iniziativa, GBC Italia ribadisce il proprio impegno nel promuovere una cultura dell’che non si limiti alla sola efficienza, ma tuteli il benessere delle persone per città più vivibili, innovative e sostenibili.