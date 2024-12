Minacce al legale di Turetta, AIGA: solidarietà, serve intervento delle Istituzioni a tutela dell'Avvocatura

(Teleborsa) - L’esprime piena solidarietà al Collega avvocatodel Foro di Padova, difensore di, imputato per il tristemente noto omicidio di. Il professionista, nella giornata di ieri, è stato raggiunto nel proprio studio da una lettera contenente tre proiettili."Assistiamo all’ennesimo gravissimo atto di intimidazione nei confronti di un Collega ritenuto "colpevole" del fatto di aver esercitato la propria attività professionale, ossia quella defensionale. Non è ammissibile che gli avvocati siano vittime di aggressioni e minacce di tal genere ed è necessario, come Aiga richiede da tempo a gran voce, un urgente intervento legislativo e di sensibilizzazione della collettività da parte delle Istituzioni che possa garantire la tutela e la sicurezza dei professionisti e la serenità nello svolgimento della professione", afferma il presidente Aiga,"Questi episodi costituiscono di fatto un attacco violento a tutta la categoria degli, allo stato di diritto e al giusto processo. Il, costituzionalmente garantito dall’art. 24, è uno dei pilastri del nostro Ordinamento e la sua applicazione deve essere garantita indistintamente, a prescindere dal reato contestato".