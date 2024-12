Assofiduciaria, Fabio Marchetti confermato presidente per triennio 2024-2027

(Teleborsa) - L'Assemblea diha, confermando presidente Fabio Marchetti, vicepresidenti esecutivi Massimo Boidi, presidente di Torino Fiduciaria - Fiditor, per le associate di area professionale, e Marco Giovacchini, presidente di Servizio Italia, in rappresentanza delle associate iscritte all'albo speciale 106 TUB. Lucia Frascarelli, segretario generale, è stata confermata vicepresidente vicario."Il settore fiduciario italiano sta vivendo una- ha detto Marchetti - In tale contesto, la riforma della legge del 1939, che disciplina le società fiduciarie, è una priorità per garantire maggiore trasparenza, sicurezza e competitività al sistema".Tra le priorità per la, Assofiduciaria pone quella di una "maggiore chiarezza normativa sul contratto di amministrazione fiduciaria, nonché quella del rafforzamento delle tutele per i clienti, ivi compresi i beneficiari dei trust", si legge in una nota.Assofiduciaria, che conta, rappresenta un settore che occupa circa 900 operatori con 110 miliardi di euro di valori in amministrazione.