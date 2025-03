Banca Popolare Sondrio svela piano al 2027. Pedranzini, crescita stand alone preserva valori banca

Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) -svela il piano industriale al 2027 denominato "Our Way Forward" che conferma il posizionamento dell'istituto quale "realtà indipendente, agile ed efficiente, con una cultura distintiva".Il piano prevede unnel triennio 2025-2027 pari a 1,8 miliardi di euro, con un, in linea con i livelli record registrati nel corso del 2024, nonostante il significativo calo dei tassi di interesse atteso. Iprevisti per gli azionisti sono 1,5 miliardi nell'arco del piano, raddoppiando la distribuzione complessiva avvenuta negli ultimi tre anni con un payout al'85%. Mantenimento della solidità patrimoniale consuperiore al 14% al 2027.La Banca Popolare di Sondrio indica nelle linee strategiche unstabile a 1 miliardo nel 2027 (rispetto a 1,1 miliardi nel 2024), nonostante il significativo calo dei tassi di interesse atteso. Stabile anche laa 1,5 miliardi nel 2027. Le commissioni nette sono viste in crescita a 505 milioni di euro.L'istituto punta inoltre sullanell'ambito del rinnovo della partnership con. Il piano prevede un impatto one-off a 'profit&loss' nel 2025 di circa 100 milioni di euro, un ulteriore incremento degli impieghi con crediti netti alla clientela in aumento a 38,6 miliardi nel 2027 e un'accelerazione su wealth management e bancassurance con volumi di risparmio gestito e assicurativo pari a 14,4 miliardi.La banca prevede un ulteriore sviluppo dell'infrastruttura tecnologica con un piano di. Il cost income ratio è pari a circa il 42% nel 2027. Infine Popolare Sondrio intende proseguire nelcon un costo del rischio pari a 38 punti base nel 2027 (rispetto a 53 punti base nel 2024). L'NPL ratio lordo è visto in diminuzione al 2,6% nel 2027 e l'NPL ratio netto è indicato pari all'1,1% nel 2027, in linea con il 2024.Il Consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Sondrio ha esaminato e approvato il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, confermando i risultati preliminari approvati lo scorso 6 febbraio, con unrispetto all’anno precedente).Il CdA ha altresì deliberato di proporre all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti la distribuzione di unrispetto allo scorso anno. Il pagamento del dividendo, decorrerà dal 21 maggio 2025. La quota di utile di cui viene proposta la distribuzione ammonta a complessivi € 362.708.622.L'Assemblea della Banca Popolare di Sondrio si terrà in sede Ordinaria e Straordinaria mercoledì 30 aprile 2025 in unica convocazione."È per me motivo di orgoglio presentare il nuovo piano industriale “Our Way Forward”. È un, da oltre 150 anni una realtà indipendente, che fa dell’efficienza operativa, della propria particolare cultura aziendale, del radicamento locale e della vicinanza alla clientela la propria cifra distintiva, dichiara. Questa è sempre stata la mission della Banca Popolare di Sondrio: essere un partner fidato e affidabile per tutti gli stakeholder, capace di generare valore a beneficio degli Azionisti anche nelle condizioni più difficili e di fronte alle sfide più severe. Grazie al nostro modo di fare banca, via via adeguato al contesto,. Lo testimoniano con forza i risultati che abbiamo ottenuto anche nell’ultimo triennio, ampiamente superiori alle previsioni di piano. La crescita stand alone ha permesso di preservare lo spirito identitario, i nostri valori culturali e le caratteristiche uniche del nostro modello di fare banca: un approccio imprenditoriale da parte del nostro personale, fondato su dedizione e competenza, capace di accompagnare sul lungo termine la clientela, instaurando con essa rapporti proficui e duraturi e offrendo soluzioni personalizzate e sofisticate. Forti di questa consapevolezza, della credibilità di cui godiamo e della nostra autonomia, ci poniamo oggi obiettivi ancora più ambiziosi per il prossimo triennio 2025-2027, aggiunge il top manager. “Our Way Forward”, “Avanti a modo nostro” è il motto che abbiamo scelto per posizionarci sempre più qualenei territori di elezione e di coltivare con essa rapporti sempre più diretti e personalizzati, sostenendo l’economia reale. Questo ci consentirà di conseguire: manterremo un ROE stabilmente superiore al 14%, genereremo utili per complessivi 1,8 miliardi di euro, distribuendo dividendi per 1,5 miliardi di euro e mantenendo inalterata la robustezza patrimoniale che da sempre caratterizza la Banca", conclude Pedranzini.