Romania, Corte Costituzionale annulla voto delle presidenziali per presunte ingerenze straniere

(Teleborsa) - Ladellaha deciso di annullare le elezioni presidenziali a causa di possibili ingerenze russe. L'annullamento del primo turno delle presidenziali in Romania, che si è tenuto il 24 novembre scorso, è arrivato dopo che sono stati desecreati alcuni documenti riservati sulla sicurezza che indicavano la possibile presenza di– in particolare della Russia – sulla campagna elettorale condotta sudaIl candidato indipendente di estrema destra aveva vinto a sorpresa il primo turno. Secondo le ricostruzioni della Corte Costituzionale Georgescu sarebbe stato favorito dalla piattaforma che gli avrebbe offerto condizioni vantaggiose. Domenica 8 dicembre era previsto iltra Georgescu e la candidata filo-europeaSi tratta di una decisione a sorpresa, visto che alcuni giorni fa la stessa Corte Costituzionale Corte, pronunciandosi su ricorsi e obiezioni, aveva invece confermato il risultato deldelle presidenziali.Intanto, il fondatore del partito nazionalista e anticorruzione Drept (Giustizia e Rispetto in Europa per tutti i Partiti),, ha presentato un'istanza all'alta Corte di cassazione a Bucarest, chiedendo l'annullamento anche delle– tenutesi domenica scorsa – sempre a causa di possibili ingerenze straniere sul voto che aveva registrato il successo dele una forte avanzata delle forze di estrema destra.