RRF: delegazione UE a Roma per verifiche su governance, controlli e progetti chiave

(Teleborsa) - Dalunasarà in visita a Roma. Il gruppo, composto da eurodeputati dellesarà guidato da, membro di entrambe le commissioni.Insieme a lei parteciperanno:(PPE, Spagna), BUDG-ECON,(PPE, Italia), ECON,(PfE, Repubblica Ceca), BUDG,(ECR, Italia), ECON,(Renew, Romania), ECON.Martedì, la visita inizierà con un incontro con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro per gli Affari europei. Al centro dei colloqui:Mercoledì, il focus sarà su. Sono previsti incontri con rappresentanti della Corte dei conti, dell'Unità antifrode della Guardia di Finanza, funzionari ministeriali e parlamentari italiani. Una tavola rotonda coinvolgerà i leader territoriali e Invitalia, l’agenzia nazionale per lo sviluppo, per discutere il ruolo degli enti locali nell’attuazione del RRF. Nel pomeriggio, alle ore(Via IV Novembre, 149), per fare il punto sulla missione. L’incontro sarà trasmesso in streaming e registrato. Successivamente, la delegazione incontrerà membri di Camera e Senato delle commissioni Bilancio e Affari europei, oltre al Sindaco di Roma Roberto Gualtieri. È prevista anche una visita al progetto di rigenerazione urbana Porto Fluviale (RRF 2).Giovedìconfrontandosi con i ministeri competenti. Incontreranno anche rappresentanti sindacali di CGIL e UIL, oltre che di Confindustria.Lai, dove verrà dove verrà mostrato come glisull’osservazione della Terra e creando occupazione altamente qualificata. (Progetto RRF 3)