Vivenda Group, Integrae SIM avvia copertura con Buy e TP a 4,1 euro

Vivenda Group

(Teleborsa) - Integrae SIM hasul titolo, concessionaria di pubblicità leader nel settore dell'Out Of Home Advertising e in particolare nell'installazione pubblicitaria di grandi dimensioni in luoghi di massima visibilità pubblica. Ilè stato fissato aper azione (con un upside potenziale del 377%), mentre ilsul titolo è "". La società è sbarcata su Euronext Growth Milan il 2 dicembre con un prezzo di collocamento di 0,95 euro.Gli analisti si aspettano un incremento del, che passerà da 22,58 milioni di euro dell'esercizio FY23 a 45,20 milioni di euro del FY27, con un CAGR FY23-FY27 del 18,9%. Allo stesso modo, ci si aspetta un incremento dell', che passerà da 2,05 milioni di euro del FY23 a 9,95 milioni di euro del FY27.A livello di, credono che il gruppo non effettuerà ingenti investimenti nel corso degli anni di stima, in quanto presenta già un'attività completa e consolidata. Il dato di Capex riportato nel FY26, pari a - 1,85 milioni di euro, rappresenta il disinvestimento relativo alla vendita dell'immobile inerente alla service line Immobiliare. Inoltre, si aspettano un miglioramento progressivo della, che passerà dal valore di 5,43 milioni di euro del FY23A al valore cash positive del FY27 pari a 14 milioni di euro.