Yellen (USA): creare quadro prudenziale federale completo per emittenti di stablecoin

(Teleborsa) - "Dobbiamo, assicurandoci che abbiano diverse fonti di finanziamento di emergenza", mentre il rischio di credito nel settore immobiliare commerciale "è diventato più evidente quest'anno e gli enti regolatori dovrebbero continuare a concentrarsi sulla capacità del settore finanziario di affrontarlo". Lo ha affermato il, alla sessione di apertura della riunione del Financial Stability Oversight Council.Yellen ha anche evidenziato i "rischi emergenti derivanti da significativi cambiamenti tecnologici". "Gli asset digitali e l'portano potenziali benefici come l'efficienza, ma anche, rischi informatici e rischi da fornitori di servizi terzi", ha sottolineato."Il Council continua a chiedere una legislazione per creare un quadro prudenziale federale completo per gli emittenti di stablecoin e unache abbiamo identificato - ha spiegato Yellen - E raccomandiamo di sviluppare ulteriori competenze interagenzia per analizzare e monitorare i potenziali rischi sistemici associati all'uso dell'IA nel settore dei servizi finanziari, facilitando al contempo l'innovazione".