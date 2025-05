USA, Trump firma ordine esecutivo per cessare finanziamenti a NPR e PBS

(Teleborsa) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato unper la National Public Radio (NPR) e il Public Broadcasting Service (PBS).NPR e PBS ricevono ogni anno decine di milioni di dollari di fondi pubblici, principalmente. L'ordine esecutivo interrompe i finanziamenti federali a NPR e PBS nella misura massima consentita dalla legge. Interrompe inoltre i finanziamenti indiretti a PBS e NPR, vietando alle emittenti radiotelevisive pubbliche locali e a qualsiasi altro beneficiario dei fondi CPB di utilizzare i fondi pubblici per sostenere queste organizzazioni. Inoltre, ordina a tutte le agenzie federali di interrompere qualsiasi finanziamento diretto o indiretto a NPR e PBS e di rivedere le sovvenzioni e i contratti esistenti per verificarne la conformità.Secondo l'amministrazione statunitense, "NPR e PBS hanno alimentato la faziosità e la propaganda di sinistra con i soldi dei contribuenti, il che è altamente inappropriato e rappresenta un uso improprio del denaro pubblico". Inoltre, "a differenza del 1967, anno di fondazione del CPB, oggi il panorama mediatico è ricco di fonti informative abbondanti, diversificate e innovative, il che rende ilper l'indipendenza giornalistica".Sebbene entrambe le emittenti ricevano una piccola parte dei loro finanziamenti da fonti federali, la, perché fa affidamento sui fondi federali per circa il 16% del suo budget complessivo, scrive Bloomberg. NPR, al contrario, riceve l'1% direttamente da fonti governative statunitensi. Entrambe le testate giornalistiche si occupano regolarmente della Casa Bianca, del governo e della politica degli Stati Uniti, e hanno vinto numerosi premi giornalistici per i loro articoli.