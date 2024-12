Beltone Capital-CRIF, joint-venture per sviluppo di servizi di rating ad alto valore aggiunto in Egitto

(Teleborsa) -, parte di Beltone Holding, e- azienda globale specializzata in sistemi di informazioni creditizie e di business information, servizi di outsourcing e processing e avanzate soluzioni in ambito digitale per lo sviluppo del business e l’open banking - hanno sottoscritto un accordo dila cui missione è di offrire soluzioni olistiche nel mercato egiziano, con potenziale espansione dei servizi nella regione MENA.La, che inizierà le attività dopo aver ricevuto l'approvazione finale da parte della Financial Regulatory Authority (FRA – Egitto), offrirà ratings per debt capital market, ratings per SMEs e mid-caps, rating di portafoglio per NBFI, servizi ESG, unsolicited ratings, e tecnologia di onboarding per lenders. Tutto questo anche grazie alla esperienza di CRIF Ratings, una delle principali agenzie di rating Europee e parte del gruppo CRIF., Presidente di CRIF, ha dichiarato: "La collaborazione con Beltone è perfettamente in linea con la nostra visione di creare valore e generare nuove opportunità attraverso l’offerta di rating affidabili, servizi di business information e soluzioni all’avanguardia. Questa cooperazione fa leva sulla nostra pluridecennale esperienza di informazioni creditizie e sistemi di business information che metteremo a disposizione di un mercato in rapida espansione attraverso un partner di assoluta eccellenza"., Group CEO e Managing Director di Belton Holding, ha dichiarato: “Questa partnership riflette l’impegno di Beltone a servire il mercato con soluzioni innovative e basate su dati. Insieme, offriremo servizi ineguagliabili che coniugano il track record di CRIF nelle analisi creditizie con la nostra conoscenza del mercato e l’approccio data-driven”.La società di nuova costituzione fornirà una vasta gamma diin conformità con quanto disciplinato dal dispositivo n. 151 del 2023 dell’Autorità di Regolamentazione Finanziaria (FRA – Egitto).