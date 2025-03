Officine Maccaferri (Ambienta) lancia joint venture con PSS Global

(Teleborsa) -, platform company di Ambienta SGR e attiva nelle soluzioni ingegneristiche durevoli e a basso impatto ambientale, hache si propone di imprimere un'accelerazione al mercato dell'energia offshore e onshore attraverso soluzioni composite polimeriche innovative e sostenibili.Obiettivo della nuova società sarà loche superino gli standard di settore in termini di prestazioni e durabilità, sostituendo le soluzioni tradizionali in metallo, si legge in una nota.L'operazione non solo risponde alla strategia di Ambienta, azionista di maggioranza di Officine Maccaferri, di supportare il Gruppo nel suo percorso di crescita come fornitore di soluzioni innovative e sostenibili, ma si allinea anche aglidella società. Quest'ultimo prevede sia una crescita organica - attraverso il miglioramento delle operazioni e l'espansione sul mercato - sia una crescita inorganica mediante acquisizioni e partnership strategiche."Con la nascita di questa joint venture, che fa leva su decenni di esperienza ingegneristica e sul talento tecnologico di due leader del settore, siamo in grado di offrire soluzioni che non solo eccedono gli standard del settore, ma che contribuiscono significativamente alla svolta sempre più sostenibile della transizione energetica a livello globale", ha dichiaratodi Officine Maccaferri.