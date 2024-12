Clima, Copernicus: il 2024 sarà l'anno più caldo mai registrato

(Teleborsa) -, dopo novembre 2023, con una temperatura media dell'aria superficiale ERA5 di 14,10 °C, 0,73 °C in più rispetto alla media di novembre del periodo 1991-2020. Lo afferma il Copernicus Climate Change Service dell'Unione europea.Inoltre, novembre 2024 è stato died è stato il 16° mese in un periodo di 17 mesi in cui la temperatura media globale dell'aria superficiale ha superato 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali.L'anomalia della temperatura media globale(gennaio-novembre 2024) è di 0,72 °C al di sopra della media 1991-2020, che è la più alta mai registrata per questo periodo e 0,14 °C più calda rispetto allo stesso periodo del 2023."A questo punto, èe più di 1,5 °C al di sopra del livello preindustriale", si legge in una nota."Con i dati Copernicus del penultimo mese dell'anno, possiamo ora confermare con quasi certezza che il 2024 sarà l'anno più caldo mai registrato e il primo anno solare sopra 1,5 °C - ha detto Samantha Burgess, vicedirettrice del Copernicus Climate Change Service - Ciò non significa che l'accordo di Parigi sia stato violato, ma significa che".Tra gli altri dati, viene segnalato che a novembre la maggior parte dell'Europa occidentale e centrale ha registratoinferiori alla media. Precipitazioni superiori alla media hanno prevalso nell'Islanda occidentale, nel Regno Unito meridionale, nella Scandinavia settentrionale, nei Balcani meridionali e in Grecia, nella Spagna orientale e in gran parte dell'Europa orientale.Oltre all'Europa,della media sono state osservate in molte regioni degli Stati Uniti, in gran parte dell'Australia e in vaste regioni del Sud America, attraverso l'Asia centrale fino alla Cina più orientale. Ihanno spazzato il Pacifico occidentale, provocando forti piogge e danni in particolare nelle Filippine.della media sono state osservate negli Stati Uniti sud-occidentali, in Messico, Cile e Brasile, nel Corno d'Africa, in regioni dell'Asia centrale, nella Cina sud-orientale e nell'Africa meridionale. Diverse regioni del Nord e del Sud America hanno sperimentato la