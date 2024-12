"Dialoghi italo-tedeschi per l'Europa", firmato a Berlino il memorandum tra Luiss ed ESMT Berlin

(Teleborsa) - Favorire il dialogo tra Italia e Germania, coinvolgendo il mondo universitario, dell'economia, della cultura e della società civile, con un'attenzione particolare rivolta alle giovani generazioni e alla loro proiezione nel contesto europeo. Questo l'obiettivo delsiglato in Ambasciata a Berlino dale dal. Presenti alla firma anche l'ambasciatricedirettrice per le relazioni con i Paesi dell'Unione Europea presso il Ministero Federale degli Affari Esteri e il ministro plenipotenziario, vice direttore generale e direttore centrale per i Paesi europei presso il ministero degli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale. Un'iniziativa, sostenuta dall'Ambasciata, dall'Ambasciata tedesca a Roma, da Confindustria e dal Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI).La collaborazione tra le due Università è prevista articolarsi in varie forme di incontri e di scambi universitari e culminare con l'che si svolgeranno ad anni alterni a Roma e a Berlino, riunendo alti rappresentanti delle istituzioni e dell'economia nella prospettiva di fortificare i legami italo-tedeschi.Alla firma è seguito ilcon gli interventi dididi, e di, con la moderazione del giornalistadi Politico.L'ambasciatoreha sottolineato come l'iniziativa si inserisca nel quadro delle attività previste daldallae dala cui attuazione, ad un anno dalla firma, ha già contribuito in modo significativo all'ulteriore rafforzamento dei rapporti politici, economici, di cooperazione scientifica e culturali tra i due Paesi. "È certamente di cruciale importanza – ha proseguito– riflettere insieme sulle relazioni tra i nostri due Paesi nell'attuale fase segnata da importanti sviluppi tanto nei rapporti bilaterali – riaffermati quest'anno al più alto livello in occasione della Visita di Stato del presidente della Repubblica Sergio Mattarella – quanto in ambito europeo ed internazionale"."Con la firma del Memorandum d'Intesa insieme a un'istituzione accademica d'eccellenza come ESMT Berlin e l'avvio dei Diaologhi italo-tedeschi per l'Europa, l'Università Luiss rafforza il proprio impegno nel promuovere la cooperazione tra i Paesi fondatori dell'UE, chiamati a guidare una fase di profonda trasformazione geopolitica, socio-economica e tecnologica" ha dichiarato"Nel solco di un percorso già da tempo avviato dal nostro Ateneo, questa iniziativa – ha detto– pone l'educazione e la cultura al centro di un progetto comune per costruire un futuro europeo condiviso e coeso. Un progetto che guarda con particolare attenzione ai giovani, che saranno i protagonisti di questo cambiamento"."Attraverso la nostra partnership con l'Università Luiss, intendiamo posizionare l'istruzione, la ricerca e lo scambio culturale come pilastri fondamentali per plasmare un futuro europeo unito e lungimirante – ha dichiarato–. Questa collaborazione riflette il nostro impegno comune a mettere le nuove generazioni in condizione di guidare con creatività, innovazione e un profondo senso di responsabilità nei confronti della società e del mondo"."Dopo quelli già ottimi tra i nostri Paesi e le nostre industrie, l'intesa tra Luiss e ESMT – ha affermato– non può che contribuire a migliorare ancora di più i rapporti tra Italia e Germania. Promuovere uno spirito e soprattutto una visione veramente europei passa per iniziative come questa, che consentono ai giovani di cogliere fin da subito le opportunità offerte dal mercato unico e costruire un bagaglio di conoscenze all'altezza delle sfide globali".