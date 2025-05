Dazi, colloquio Merz-Trump: accordo solo con Ue, azzeramento è la soluzione migliore

(Teleborsa) - Il Cancelliere tedescoha fatto sapere di essersi congratulato con il presidente degli Stati Uniti,, per l'accordo che ha raggiunto con ilma di avergli detto che non è possibile fare la stessa cosa con i singoli Paesi Ue "perché abbiamo potere di negoziare sul commercio solo insieme". "La mia impressione è che lo abbia accettato e ora sa che può negoziare con noi solo insieme", ha aggiunto, sottolineando di essersi "coordinato strettamente con la presidente della Commissione Ue".Durante la conferenza stampa con il presidente del Consiglio europeo,, Merz ha affermato di essere stato invitato ada Trump. "Sono certo che parleremo di questo dossier nel prossimo futuro", ha aggiunto. Fra Europa e Stati Uniti, "la mia opinione personale", ha aggiunto, è che "preferiremmo non vedere alcun dazio. Sono fermamente convinto che l'sia la soluzione migliore e che il riconoscimento reciproco degline sia parte integrante".Per quel che riguarda l', Merz ha spiegato di avere parlato con Trump "che mi ha informato del suo piano per undi 30 giorni. Ho espresso il mio sostegno a questa idea. Anche il governo tedesco ritiene che un cessate il fuoco sia la strada giusta e che la Russia debba accettare un cessate il fuoco che crei lo spazio necessario per un vero. Ora spetta a lei"."Nel corso di questo fine settimana c'è la possibilità di andare oltre laper il giorno della vittoria in Russia e avere una tregua piena di 30 giorni, che possa poi trasformarsi in", ha poi dichiarato Merz in conferenza stampa con il segretario generale della Nato,. "I grandi paesi in Europa sono a favore e sono felice che ci sia questo consenso, sia qui in Europa e allache con il presidente Trump", ha aggiunto. "Sono felice del fatto che la posizione dell'amministrazione Usa sta cambiando e apprezzano quello che stiamo facendo come alleati europei", ha dichiarato Merz, "sono fiducioso che al vertice dell'Aja si possa trovare una posizione comune e sono più ottimista sul futuro della Nato".Palazzo Chigi ha intanto fatto sapere che il Presidente del Consiglio,, ha avuto una conversazione telefonica con il Cancelliere Merz. "Il colloquio, oltre a costituire l’occasione per rinnovare gli auguri di buon lavoro da parte del Presidente Meloni al Cancelliere Merz, ha consentito uno scambio sui principali temi internazionali e europei, a partire dal rilancio della competitività europea - e in particolare del settore automobilistico - e dalla gestione del fenomeno migratorio", si legge in una nota."I due Leader hanno inoltre sottolineato l’eccellente stato dei, come testimoniato anche dai dati sul commercio bilaterale, e confermato la volontà di continuare ad alimentare iltra Germania e Italia anche attraverso l’attuazione del Piano d’azione congiunto firmato a Berlino nel 2023", ha concluso.