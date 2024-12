Gruppo Collextion completa rimborso integrale note senior Dervio SPV

(Teleborsa) -, leader nel subservicing per la(Pubblica Amministrazione), annuncia ilemesse dal veicolo di cartolarizzazione, creato per la cessione revolving di crediti commerciali da parte di aziende e PMI che collaborano con la PA e, più in generale, con aziende partecipate dallo Stato.sino a luglio 2024 è stato pari aper un importo di circa. Il rimborso è avvenuto tramite l'ordinario flusso di incasso dei crediti entro settembre 2024 ed è stato realizzatodel portafoglio edrispetto al BP iniziale. Con Dervio è stato possibiledei crediti."Sono orgoglioso di annunciare il rimborso integrale delle note senior emesse dal veicolo di cartolarizzazione Dervio SPV, uno strumento strategico per la gestione dei crediti verso la Pubblica Amministrazione", ha dichiarato, Fondatore del Gruppo Collextion, aggiungendo "Dervio SPV ha concretamente supportato le imprese nel liberare risorse finanziarie, aiutandole a raggiungere i target del PNRR. Questo passo ci avvicina ulteriormente al nostro obiettivo di creare un ecosistema virtuoso, in cui la PA diventi un soggetto attivo e le aziende possano convertire immediatamente i crediti in liquidità".Il Gruppo Collextion, leader nel mercato italiano dei crediti verso la PA, da oltre 10 anni origina e organizza operazioni di cartolarizzazione, identificando attraverso un processo certificato asset caratterizzati da un buon rapporto rischio/rendimento.