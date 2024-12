Myplant & Garden, dal 19 al 21 febbraio 2025 torna a Fiera Milano Rho

(Teleborsa) - La nona edizione della più importante manifestazione internazionale per i professionisti del verde in Italia aprirà i battenti a Fiera Milano Rho dal 19 al 21 febbraio 2025.appuntamento cruciale per aziende, operatori e associazioni del paesaggio, dell'ortoflorovivaismo, del garden e del verde sportivo, costituisce un parterre di proposte, soluzioni, prodotti e servizi per tutto il mondo del verde vegetale e progettato. Grazie alla collaborazione con realtà associative, ordinistiche, organismi istituzionali ed enti che rappresentano le filiere del comparto, Myplant offre un ricchissimo carnet di occasioni di incontro che la rendono un luogo prezioso di aggiornamento professionale, opportunità di networking, possibilità di confronto, conoscenza e conoscenze per confrontarsi sui dossier del settore orto-florovivaistico: studi professionali, aziende del comparto, esperti, professionisti, tecnici della Pubblica Amministrazione, operatori, analisti e scienziati trovano a Myplant un fertilissimo ecosistema per il proprio lavoro e migliorare la competitività del proprio business.L'ultima edizione di Myplant (febbraio 2024) si è chiusa con 762 espositori (655 nel 2023, +15%), 204 delegazioni di buyer internazionali (150 nel 2023, +27%), 50mila mq di fiera (45mila nel 2023, +10%), 25mila presenze (23mila nel 2023, +8%), 114 insegne estere d'acquisto accreditate (85 nel 2023, +26%) da 45 Paesi e 4 continenti.Tra le novità della edizione 2025, il, che prevede una ridistribuzione merceologica su una superficie espositiva ancor più vasta. La propagazione nel padiglione 8, il quarto, dopo la sua parziale apertura che nell'ultima edizione aveva ospitato funzioni, aree e iniziative speciali, a febbraio 2025 sarà molto evidente: anche gli spazi di questo padiglione si stanno progressivamente riempiendo, e gli organizzatori intendono arrivare a sviluppare Myplant su circa 55mila mq complessivi.Ilsarà dedicato a sport, paesaggio, materiali e macchinari. Manti, prati e superfici erbose, attrezzature, macchine, progetti di paesaggio, anteprime di prodotto, innovazioni, arredo garden, campionature di materiali, elementi per costruzione e manutenzione degli spazi esterni sono i temi principali rappresentati nell'area dedicata a verde, paesaggio, edilizia e sport in ogni declinazione: dall'impiantistica sportiva alla pianificazione territoriale, dalla forestazione urbana agli healing garden, dai materiali edili per l'outdoor all'illuminazione degli spazi aperti, dai progetti di recupero e riqualificazione del verde ai campi sportivi da gioco, passando per la meccanica, la robotica e l'innovazione di strumenti, accessori e tecnologie per la cura, la gestione e la manutenzione del verde. Non mancheranno occasioni di incontro coi protagonisti del mondo delle imprese, dell'architettura, delle Pubbliche Amministrazioni, delle principali federazioni e associazioni sportive italiane per un dialogo tra committenza, professionisti e delegazioni di affari in cerca di clienti, fornitori, servizi, idee, soluzioni e aggiornamenti normativi. Il padiglione 20 aprirà molte: con l'innovazione tecnologica che sta innervando sempre più il mondo del motorgarden, i cui investimenti nella ricerca di soluzioni d'avanguardia taglieranno in fiera nuovi traguardi; con le nuove tipologie di sementi e tappeti erbosi sempre più performanti e resilienti agli eventi climatici estremi; con i sistemi di monitoraggio, misurazione, controllo fitopatologico a distanza; attraverso le suite di progettazione paesaggistica più avanzate; con le migliori tecniche arboricole; tramite le innovazioni illuminotecniche; per mezzo delle esperienze esemplari di rinverdimento e valorizzazione del verde pubblico e privato col Premio La Città per il Verde (25^ edizione, organizzato da Il Verde Editoriale), e molto altro ancora.Ilnucleo originario della manifestazione, ospita una delle più vaste offerte di prodotti e soluzioni per l'orto-florovivaismo a livello internazionale. Piante a radice nuda, in zolla, in vaso, aromatiche e piante da interno, bonsai e cactacee, dalle grasse ai rivestimenti verdi, piante da frutto, frutti da orto, vivai frutticoli e alberature, agrumi, ornamentali e siepi, verde decorativo, in vaso e in terra, arbusti e fusti accanto a erbacee perenni, graminacee, tappeti prevegetati, con infinite proposte per l'orto, il giardino, la serra, il balcone, il terrazzo, il dehors, la città, le infrastrutture, i parchi. E poi l'ampia panoramica sui servizi per i mercati e le imprese (logistica, software, grafica, stampa, distribuzione), vasi e contenitori (da vivaio, negozio, arredo domestico, esterno, urbano e per l'hospitality, di ogni forma, dimensione e materiale, con ampia presenza di composti riciclati e riciclabili), le soluzioni per il risparmio energetico e idrico, le tecnologie per per la permeabilità dei suoli e le prestazioni idrauliche dei terreni, lo stoccaggio, le spedizioni, la programmazione gestionale, produttiva e commerciale. Non mancherà l'ampio ventaglio di offerta di tecnologie che garantiscono quantità e qualità dei prodotti, strutture a campata, portainnesti, portainnesti nanizzanti, laboratori di micropropagazione, le strutture e gli impianti per le colture protette, miniserre per precocità e protezione, incubatori wireless, soluzioni per la difesa vegetale, piante per forestazione, riforestazione, ripristini ambientali.a febbraio 2025 il padiglione sarà riorganizzato in due ambiti: verde e piante in vaso da un lato e prodotti e soluzioni per la cura del verde e dei terreni dall'altro. Saranno infatti ampliate le aree a disposizione della tecnica e si vedrà una ampia propagazione del verde, in continuità con il padiglione 16. Questa parte del padiglione sarà riservata a un'importante selezione di proposte orticole, floreali e vivaistiche dall'Italia e dal mondo, dove l'offerta merceologica si articola tra verde per interni ed esterni, accessori, utensileria, attrezzature per il giardinaggio, vasi. Accanto, la rassegna sempre più ricca e completa di prodotti e soluzioni per la protezione e la resa delle produzioni, sia per i terreni, sia per i vegetali – come le ricette sempre più sostenibili per il nutrimento e la difesa di suolo e piante da insetti dannosi e malattie. A Myplant saranno proposti dalle aziende leader del settore le nuove linee di substrati, sementi e terricci specifici e universali, anche biologici e per ortaggi, per la crescita sana e rigogliosa di piante, fiori, frutti, talee e il drenaggio dei terreni. Con l'aggiunta di aziende del settore dei macchinari per la cura e la manutenzione del verde.La novità,ospiterà per intero l'offerta merceologica e creativa per i professionisti del mercato floricolo - arricchito dalla presenza crescente di eccellenze produttive floreali italiane e internazionali –, della decorazione e dello home decor. Qui avrà sede il Décor District, la celebre ed effervescente arena della decorazione e della creatività floreale e botanica, sede di contest, shooting, sfilate, laboratori, dibattiti e workshop coi grandi maestri della decorazione, gli atelier di floral design, le collettive internazionali, i trendsetter del settore. Sotto il nome– frutto della collaborazione tra Myplant, la rivista specializzata White Sposa, Floweracademy.it, Dini Holtrop, MPS Group e Chrysal International – sarà celebrato il tema delle cerimonie nuziali attraverso eventi, defilé e set immersivi. Non mancheranno gli incontri con gli operatori del settore, dai coltivatori ai distributori, dai wedding planner ai gestori di location, e un importante convegno internazionale sul rapporto tra wedding e sostenibilità. Anche l'ottava edizione dell'evento per i centri giardinaggio,– il format espositivo che dal 2016 a Myplant anticipa l'evoluzione dei garden center – troverà più spazio e più idee nel nuovo padiglione. Il concept di successo internazionale a febbraio parlerà diossia del legame tra benessere, salute e natura. L'evento sarà organizzato in quattro aree tematiche, ciascuna caratterizzata da specifiche famiglie di piante abbinate e presentate in soluzioni espositive efficaci e attraenti. Dalla coltivazione al giardinaggio sostenibile, dal riutilizzo creativo degli oggetti al contatto con il mondo naturale,sarà una esplorazione delle ultime tendenze nel giardinaggio, dalla sostenibilità alla tecnologia, per scoprire come queste innovazioni possono migliorare le performance dei punti vendita. Al centro dell'area, immaginata come un suggestivo parco, offrirà uno spazio rilassante e accogliente pensato per le persone, le famiglie e gli animali da compagnia. Immancabile ilpensato per offrire un'alternativa accattivante per i punti vendita che, per motivi burocratici o di spazio, non possono avere un vero e proprio bar o ristorante.Forte di un successo sempre crescente, a febbraio 2025 si terrà la, il percorso tra i padiglioni che individua i prodotti e le soluzioni innovative e sostenibili che stanno dando forma al futuro del settore florovivaistico. Sistemi di controllo continuo, centraline di rilevamento, gemelli digitali degli alberi, tree equity, serre hi-tech, soluzioni per risparmio idrico ed energetico, circolarità e riciclo, tecnologie per le coltivazioni fuori suolo, idroponica, mini-biofabbriche, nuove varietà di piante e fiori, nuove cultivar resilienti agli sbalzi climatici, innovazioni illuminotecniche, endoterapia, eco pavimentazioni, motori e batterie performanti, antiparassitari di nuova generazione sono alcuni degli esempi delle proposte che saranno messe in mostra da startup e brand leader del settore che fanno di questa avanguardia di ricerca e sviluppo la propria ragion d'essere per disegnare il domani del comparto. Per venire incontro alla crescente richiesta di partecipazione ai meeting, nel pad. 20 Myplant aprirà 2 sale convegni, una Landscape Area e una sala convegni del Verde Sportivo; una ulteriore sala convegni sarà aperta nel pad. 12. Previste ampie aree esterne tra i padiglioni 16 e 12 per le dimostrazioni di tree climbing e arboricoltura e gli show cooking.