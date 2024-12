RC auto, nel 2025 previsti aumenti per oltre un milione e mezzo

(Teleborsa) - Nel 2025 oltre un milione e mezzo di automobilisti vedrà il proprio premio RC aumentare al momento del rinnovo, in seguito a un sinistro causato nel 2024. Secondo un'la, in leggero calo rispetto all'anno precedente.Questi aumenti arrivano, tra l'altro, in un periodo caratterizzato da prezzi già particolarmente alti. Lregistra, infatti, unin crescita del 26,7% rispetto allo stesso mese del 2022.Per determinare il rincaro in seguito ad un sinistro, Segugio.it ha calcolato quanto paga di più per l'assicurazione auto unautomobilista che ha causato un incidente rispetto a chi non ne ha causati. Il rincaro stimato è in media di 492 euro e, colpendo circaun milione e mezzo di automobilisti,prendendo l'indice della frequenza sinistri, fissato a 100 per il valoredella media italiana, si va, a seconda della Regione,Nello specifico, subiranno inmedia più aumenti gli automobilisti dell'dove la frequenza sinistri tocca il massimo, della(113,6) e del(107,7).Al contrario, viene dichiarato un(72,8),(75,4) e(84,3).In termini di età, glisono quelli che dichiarano più sinistri, con un indice che raggiunge un valore di 167,8,mentre gli adulti tra i 35 ed i 44 anni sono i più attenti alla guida (84,2).In base alla professione,(114,5), mentre lehannola guida più sicura (74,7).