Sostenibilità e solidarietà: il ruolo dell’arte e della tecnologia al Concerto con i Poveri 2024

(Teleborsa) - Laè un concetto che si manifesta in molteplici forme, intrecciandosi con temi di natura ambientale, sociale ed economica. Sempre più, questo termine abbraccia una visione olistica che non si limita alla tutela dell’ambiente, ma che coinvolge la, la solidarietà e anche il rinnovamento urbano. Un esempio straordinario di questa sinergia si è realizzato con il, presso l’Aula Paolo VI in Vaticano. Questo evento annuale giunto alla sua quinta edizione, combina musica, arte e partecipazione e rappresenta un crocevia di linguaggi e valori nel momento in cui unisce creatività e innovazione per affrontare le sfide - grandi e impellenti - del nostro tempo.Il Concerto con i Poveri quest’anno si distingue per l’intervento di artisti di fama internazionale - a cominciare dale dalla violoncellista Tina Guo - e per l’integrazione dell’arte urbana come mezzo per veicolare un messaggio di speranza e responsabilità. Lo street artist sudamericanopresenterà infatti due opere inedite, realizzate in collaborazione cone l’organizzazione, entrambe impegnate nella promozione della sostenibilità ambientale e sociale. La, un dipinto ispirato all’enciclica Laudato Si' di Papa Francesco, raffigura il pontefice circondato da una natura rigogliosa, simbolo di rinascita e armonia: questa tela, carica di significato spirituale, sarà donata al Santo Padre durante un’udienza privata con artisti e organizzatori;è una monumentale opera di 1,80 x 1,80 metri, accoglierà più di 8.000 partecipanti all’evento, essendo posizionata strategicamente nel foyer dell’Aula Paolo VI: l’opera invita a riflettere su inclusione, tutela dell’ambiente e rigenerazione urbana.Entrambe le creazioni di Atoche sono state realizzate con, una tecnologia innovativa che trasforma l’arte in un atto concreto per il miglioramento ambientale. Questa pittura minerale inorganica ad alta traspirabilità, che rappresenta un esempio virtuoso di come l’innovazione possa integrarsi con le esigenze sia di sostenibilità che di creatività, imita i processi naturali per purificare l’aria, neutralizzando gli inquinanti sulla parte dipinta. Oltre a ridurre fino all’80% gas come biossido di azoto e biossido di zolfo, nonché precursori delle polveri sottili, Airlite contribuisce anche a eliminare muffe, batteri e virus sulle superfici, migliorando la qualità dell’aria interna. Inoltre, questasi comporta similmente ad una pianta per quanto riguarda l’anidride carbonica: la elimina direttamente durante il primo mese dopo l’applicazione e riduce drasticamente le emissioni rispetto alle pitture tradizionali. Un altro beneficio riguarda la degradazione delle molecole organiche pericolose, che vengono trasformate in sostanze inerti, rendendo gli ambienti più salubri e contribuendo attivamente alla lotta contro i cambiamenti climatici.In merito a questa iniziativa,, CEO di Airlite, ha sottolineato: "Siamo estremamente orgogliosi di sostenere il Concerto con i Poveri e contribuire con le nostre tecnologie innovative. Crediamo fermamente che l’arte possa essere un potente veicolo di cambiamento e, attraverso questa iniziativa, dimostriamo che è possibile combinare bellezza e sostenibilità per un futuro più sano e giusto"., inventore di Airlite, ha aggiunto: "L’ingresso dell’arte urbana nelle mura vaticane è un momento storico. Le opere di Atoche non solo abbelliranno un luogo spirituale, ma miglioreranno la qualità dell’aria, testimoniando il legame tra arte, ambiente e responsabilità sociale”. La collaborazione trariproduce un modello innovativo di sensibilizzazione collettiva e come ha spiegato, fondatrice di Yourban 2030, “le opere di Atoche sono una chiamata all’azione, un appello visivo che attraversa generazioni, culture e comunità. Attraverso l’arte urbana, trasformiamo spazi pubblici in luoghi di bellezza e speranza, portando avanti la missione di Yourban 2030: migliorare la vita dei più fragili e rendere le città più vivibili".La serata è concepita per offrire agli oltre 8.000 partecipanti – inclusi 3.000 tra le persone più fragili –e con la donazione dial Papa e l’esposizione diillancia un messaggio potente: ogni gesto, ogni opera, ogni momento di riflessione può contribuire a costruire un futuro più sostenibile. Un futuro dove l’arte e la tecnologia diventano alleati strettissimi nel promuovere una