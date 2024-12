Tredicesime, in arrivo oltre 51 miliardi per regali, Natale, viaggi e...

(Teleborsa) - Il Natale 2024 sarà più sereno per molte famiglie, che si troveranno più soldi per fare i regali o per le vacanze natalizie. Secondo il consueto sondaggio, condotto su oltre 32 milioni i dipendenti e pensionati, quest’anno saranno pagatidello scorso anno.Un’iniezione di liquidità che, in parte sarà assorbita da, ma che dovrebbe comunque avere un impatto rilevante anche sui. Il 78% di chi la riceve, infatti, prevede di usarne una parte per le spese delle festività, dai regali di Natale alle vacanze, per un totale di: solo il 16% di chi la riceve ritiene che non abbia un impatto significativo sulle sue finanze, mentre per- l’entrata aggiuntiva permette di vivere più serenamente durante l’anno, e per il 31% è indispensabile per coprire spese altrimenti fuori portata.. Una quota importante delle tredicesime sarà destinata ai. Ai consumatori è stato chiesto di indicare fino a tre utilizzi principali delle risorse in arrivo, eha segnalato tra questi proprio l’acquisto dei doni da mettere sotto l’albero, mentre un ulteriore 16% progetta di impiegarla anche per le altre. Il 18%, invece, la utilizzerà per un, da soli o con la famiglia. Per queste tre voci, Confesercenti stima che saranno destinati circa 18,7 miliardi di euro di spesa. Il 20% indica tra le spese "sbloccate" dalla tredicesima anche; il 16% l’acquisto di altri beni e/o servizi. Circa il 23% terrà da parte risorse anche per i prossimiin avvio in tutta Italia il prossimo 4 gennaio.continuano però adelle tredicesime. Il 14% destinerà parte delle risorse al pagamento delo di altri tipi di finanziamento, il 21% per altri; l’11% spese legate alla. Si sente anche l’effetto dell’incertezza: il 20% utilizzerà parte dello stipendio in più per, mentre il 4% per“La tredicesima, quest’anno, è molto attesa anche dal retail fisico e in particolare dalla rete dei negozi di vicinato, dove leL’auspicio è che l’arrivo della liquidità aggiuntivanei negozi, che al contrario del web nelle ultime settimane prima del Natale possono offrire ai consumatori il vantaggio dell’assenza di tempi di consegna - commenta Confesercenti - Una ripresa più veloce della dinamica della spesa delle famiglie di fine anno è essenziale anche per la crescita: in una fase di debolezza di export e produzione industriale, il contributo dei consumi nell’ultimo trimestre dell’anno è fondamentale anche per raggiungere gli obiettivi di crescita del Pil in un quadro di rallentamento, come recentemente certificato da Istat e Ocse".