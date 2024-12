Arera, Guerrini nominato vicepresidente di WAREG

(Teleborsa) - ARERA rafforza la sua presenza internazionale anche nella regolazione idrica europea.l'Associazione dei regolatori idrici europei, ha ufficializzato oggi a Bruxelles l'elezione del board e con esso la nuova carica di vicepresidenza permanente di ARERA, che andrà a ricoprire"Sono onorato di rappresentare ARERA e l'Italia in un ruolo così significativo all'interno di WAREG – ha dichiarato–. Questa nomina è il risultato del lavoro che, come Autorità, abbiamo portato avanti negli ultimi anni per rafforzare la regolazione del settore idrico e per contribuire alla transizione verso modelli di gestione sempre più equi e sostenibili".La nomina di un vicepresidente permanente – sottolinea l'Autorità in una nota – riflette l'impegno di WAREG per una governance più solida e stabile, in linea con gli obiettivi strategici dell'Associazione. Grazie a questa nuova posizione,avrà l'opportunità di continuare a incidere nelle politiche europee e di contribuire attivamente alla costruzione di un futuro idrico sostenibile per tutti.Infine, nella giornata di domani 11 dicembre, alla presenza di istituzioni, associazioni d'impresa e stakeholder, si terrà ilcon l'intervento dila Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo.