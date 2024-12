Eventi e scadenze del 10 dicembre 2024

Domenica 08/12/2024

Lunedì 09/12/2024

Martedì 10/12/2024

(Teleborsa) -- Circo Massimo, Roma - La grande manifestazione annuale della destra italiana ospiterà le più importanti cariche istituzionali e di governo, nazionali ed internazionali con dibattiti su politica e non solo, anche con protagonisti del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport. Interverranno anche molti esponenti dell'opposizione. Chiuderà la Kermesse Giorgia Meloni- I ministri della Pesca mirano a raggiungere un accordo politico sulle possibilità di pesca nell'Atlantico, Mare del Nord, Mediterraneo e Mar Nero per il 2025, e per alcuni stock anche per il 2026. Per quanto concerne l'agricoltura, il Consiglio terrà un dibattito orientativo sulle opportunità future per la bioeconomia- Sala della Protomoteca, Campidoglio - Cerimonia di apertura alla presenza del Presidente Mattarella. L'evento riunisce i Presidenti delle Province, i Sindaci e i Consiglieri di tutta Italia e i rappresentanti di Governo, Parlamento, forze economiche e sociali. Interverranno, tra gli altri, i ministri Calderoli, Piantedosi e Zangrillo- I ministri discuteranno della riforma doganale, della tassazione dei prodotti energetici, e delle raccomandazioni del Consiglio sulla governance economica. Esamineranno il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) e le conseguenze economiche dell'aggressione russa in Ucraina. Approveranno la relazione semestrale dell'ECOFIN sulle questioni fiscali- I reali di Spagna, Felipe VI e Letizia, accompagnati dal ministro degli Esteri José Manuel Albares, arriveranno in Italia per una visita di Stato, con tappe a Roma e a Napoli. Verranno ricevuti dal Presidente Sergio Mattarella al Quirinale e dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Villa Doria Pamphilj- Banche e moneta: serie nazionali; L'economia italiana in breve- Bruxelles - Riunione ECOFIN. Partecipa il ministro Giancarlo Giorgetti e il vicepresidente della BCE, Luis de Guindos- Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e conferenza stampa09:30 -- La Commissione Attività produttive svolge le seguenti audizioni nell’ambito dell’esame del disegno di legge recante Disposizioni in materia di economia dello spazio: alle h 9.30 Avio SpA e a seguire il colonnello Daniele Donati, Capo ufficio generale Spazio dello Stato maggiore della Difesa09:30 -- Aula Magna Istat, Roma - Il convegno fornisce una panoramica sull'incidentalità stradale in Italia, con un focus sui dati più recenti e un riferimento al monitoraggio degli obiettivi dell'Agenda 2030, stabiliti dall’Unione Europea. Un particolare approfondimento riguarda il quadro territoriale del fenomeno11:00 -- L’evento sarà l’occasione per approfondire le tendenze emerse nel 2024, quali i fattori che hanno inciso, sia a livello internazionale che nazionale, e quali gli impatti sull’Italia. Non mancherà uno sguardo agli scenari che si possono prefigurare per i prossimi anni tenendo conto degli obiettivi ambientali europei e delle misure adottate in Italia ai fini del loro raggiungimento.11:00 -- Montecitorio - Stipula del Protocollo di collaborazione tra la Camera dei deputati e il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) con il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana11:00 -- Indicatori del parco veicolare - Anno 202311:15 -- Milano - Presentazione del Global Outlook 202512:00 -- Tavole di dati Conti economici delle imprese: Stima anticipata delle imprese con dipendenti - anno 202315:00 -- Montecitorio - Tradizionale scambio di auguri per le festività di fine anno tra il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e la Stampa parlamentare15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema15:30 -- Unione Industriali Napoli, Sala D’Amato - Evento organizzato da Abi, Fondazione Ugo La Malfa e Unione industriali Napoli. Interviene tra gli altri Antonio Patuelli, Presidente Abi- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive