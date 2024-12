KYIP Capital acquista 70% di Errevi System. Partecipano FII, Clessidra e Merito

(Teleborsa) -, attraverso il proprio fondo dedicato alla trasformazione digitale, ha, società attiva nel mondo dell'ICT con un'ampia gamma di servizi e soluzioni innovative in ambito cloud infrastructure, cybersecurity e business application. Con undi circa 32 milioni di euro e undel 16%, Errevi System si posiziona come partner strategico per le imprese italiane che vogliono accelerare il proprio percorso di digitalizzazione. I termini finanziari dell'accordo non sono stati resi noti.A fianco di KYIP Capital, partecipa all'operazione in co-investimento(FII) attraverso il fondo Fipec, con l'obiettivo di supportare KYIP e il management team di Errevi in un percorso di crescita che prevede acquisizioni strategiche e un rafforzamento del portafoglio di servizi offerti, mentresupportano l'operazione con un finanziamento unitranche.L'operazione, si legge in una nota, segna il primo passo di un progetto con cui KYIP Capital ed Errevi System(cosiddetti managed services) nei settori della cloud infrastructure, della cybersecurity e delle business application, un mercato ad alto potenziale di crescita e ancora estremamente frammentato. Grazie al contributo congiunto di KYIP Capital e Fondo Italiano d'Investimento (FII), la strategia di crescita prevede un'espansione organica, focalizzata sul rafforzamento del team e sull'ampliamento della presenza geografica, e una crescita per linee esterne, attraverso acquisizioni mirate di aziende complementari.Clessidra Capital Credit SGR, tramite il fondo Clessidra Private Debt Fund, ha agito come underwriter nell'operazione di finanziamento, strutturata con obiettivi di sostenibilità ben definiti, per un valore complessivo di 17 milioni di euro. Questo finanziamento rappresenta l'undicesima operazione del Clessidra Private Debt Fund, ad oggi investito per circa l'80%, e la seconda nel settore IT. Il prestito è stato inoltre sottoscritto da Merito SGR attraverso il fondo Merito Private Debt.