Prevalgono le vendite a New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

finanziario

telecomunicazioni

utilities

United Health

Boeing

Amgen

Dow

Travelers Company

IBM

Salesforce

American Express

PDD Holdings

Workday

Illumina

Microchip Technology

Comcast Corporation

Charter Communications

Cintas Corporation

T-Mobile US

(Teleborsa) - Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,54%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da giovedì scorso; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso l', che ha perso lo 0,61%, chiudendo a 6.053 punti.In ribasso il(-0,84%); sulla stessa linea, leggermente negativo l'(-0,58%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,41%),(-1,31%) e(-1,30%).Al top tra i(+2,39%),(+2,02%),(+1,85%) e(+1,76%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,53%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,38%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,88%.scende del 2,39%.(+10,46%),(+5,06%),(+4,56%) e(+4,35%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -9,50%.Sensibili perdite per, in calo del 9,20%.In apnea, che arretra del 6,89%.Tonfo di, che mostra una caduta del 6,12%.