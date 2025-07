S&P 500 e Nasdaq su nuovi record. Attesa per buste paga in seduta breve

Dow Jones

(Teleborsa) -, riportando una variazione pari a -0,02% sul, mentre, al contrario, scatto in avanti per l', che arriva a 6.227 punti (+0,47%), su nuovi record. In denaro il(+0,73%), anch'esso su nuovi massimi; sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per l'(+0,65%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i(+1,70%),(+1,33%) e(+1,30%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-0,97%) e(-0,87%).Il sentiment è stato sostenuto dall'annuncio del Presidente Donald Trump, secondo cui gli Stati Uniti hanno raggiunto un, che include una tariffa del 20% sulle importazioni dal paese. Le merci provenienti da un altro paese, ma trasferite in Vietnam per la spedizione finale negli Stati Uniti, saranno soggette a una tassa del 40%.Sul fronte macro, ilha mostrato che le assunzioni nel settore privato sono diminuite di 33.000 unità il mese scorso. Gli operatori sono ora in attesa della lettura delledi giugno del Bureau of Labor Statistics. Giovedì si terrà una sessione di trading breve, con la Borsa di New York che chiuderà alle 13:00 ora locale. I mercati statunitensi rimarranno chiusi venerdì per il Giorno dell'Indipendenza.Tra i(+4,06%),(+3,23%),(+1,92%) e(+1,66%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,70%. Pesante, che segna una discesa di ben -4,25 punti percentuali. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,62%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,22%.(+5,54%),(+4,97%),(+4,49%) e(+4,38%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,25%. Seduta negativa per, che scende del 3,86%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,75%.scende del 3,48%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 239K unità; preced. 236K unità)14:30: Variazione occupati (atteso 120K unità; preced. 139K unità)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 4,3%; preced. 4,2%)14:30: Bilancia commerciale (atteso -69,9 Mld $; preced. -61,6 Mld $)15:45: PMI composito (atteso 52,8 punti; preced. 53 punti)15:45: PMI servizi (atteso 53,1 punti; preced. 53,7 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 50,8 punti; preced. 49,9 punti).