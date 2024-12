Aeroporto Bergamo, SACBO: 2024 da record, obiettivo completare cantieri per Milano Cortina 2026"

(Teleborsa) -Orio al Serio chiude uncon dei numeri molto soddisfacenti., Presidente di, la società che gestisce lo scalo, spiega "il 2024 è stato il massimo dell'attività dell'operatività dello scalo, sia per quanto attiene i- che supereranno i- sia per quanto attiene l'attività, che ci ha visto protagonisti conche toccano sia quelle tradizionali, sia le nuove destinazioni che guardano l'Est del mondo"."L'operatività è massima anche per quanto riguarda gli", ha ricordato il Presidente, sottolineando le difficoltà incontrate la scorsa estate, quando l'attività era al massimo e c'erano tanti cantieri aperti. Lavori che - afferma - andranno completati entro la fine del 2025."Si presenterà un aeroporto nuovo - ha detto - caratterizzato da unae tante opportunità".Parlando delle, Sanga ha spiegato che. "Contiamo di centrare l'obiettivo - ha assicurato - perché già ad aprile 2025 contiamo di aver completato tutta l'area check-in e poi, per novembre, di aver completato tutta l'area dei controlli, in modo da garantire un'accessibilità allo scalo più adeguata".. "Siamo in un momento di cambiamento estremamente visibile e misurabile in altezza e in larghezza", ha sottolineato, recentemente nominata Direttore generale di SACBO."Questo sicuramente- ha ammesso la manager - ma ovviamente stiamo lavorando per, bellissime dal punto di vista estetico, ma anche molto. Ad esempio i controlli di sicurezza sono tanto sensibili sia per la tipologia di controllo che viene effettuato, ma anche perché si genera coda ed è vissuto dal passeggero come un intoppo nel percorso fino al decollo".