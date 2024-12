Fitto e Nuccio, incontro a Bruxelles: focus su crescita europea e ruolo dei commercialisti

(Teleborsa) - Il neo Vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la Coesione e le riforme,, ha ricevuto oggi a Bruxelles, al Palazzo della Commissione Europea, il Presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti Italiani,. È la prima volta che il Presidente de Nuccio incontra il Vicepresidente Raffaele Fitto nelle. Al centro del colloquio, le sfide future della Commissione europea e il ruolo che i Commercialisti italiani possono svolgere per contribuire a rafforzare la crescita europea."Nell’incontro di oggi – ha dichiarato de Nuccio – abbiamo messo a disposizione del Vicepresidente Fitto e della Commissione europea le. Da noi può venire un contributo pragmatico al lavoro che la Commissione dovrà svolgere per i prossimi anni, in un passaggio molto delicato per il nostro continente. Come Consiglio nazionale siamo del resto sempre più impegnati per la crescita di un’azione coordinata di tutti i professionisti europei a sostegno delle istituzioni continentali".