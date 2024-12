HighESt Lab: TIM e AI per guidare gli studenti e valorizzare le competenze

(Teleborsa) - "Lapuò produrre risultati significativi per la crescita economica e sociale dell’Italia. Ridurre il mismatch tra domanda e offerta nel mondo del lavoro, favorire l'integrazione delle competenze, valorizzare i talenti di ragazze e ragazzi sono temi centrali per la collettività. Per questo partecipiamo con convinzione a esperienze come HighEst Lab, mettendo a disposizione le nostre tecnologie e competenze. Ilcon il nuovo laboratorio dell’Università di Torino metterà l’Intelligenza Artificiale al servizio degli studenti per orientare e migliorare il loro percorso di studi ed è un esempio dei passi concreti che possiamo muovere insieme per il futuro del nostro Paese", lo ha dichiaratonel corso della presentazione di HighESt Lab, il nuovo centro dell’Università di Torino dedicato allo sviluppo di competenze, ricerca e soluzioni su Big Data e Intelligenza Artificiale.Alla giornata hanno partecipato, oltre a rappresentanti del mondo accademico e ai partner del progetto.Il centro, realizzato in partnership con, si occuperà di ricerca applicata all’AI con aziende pubbliche, private ed enti, utilizzando l’AI e l’analisi dei dati per aumentare il valore dei progetti e delle attività rispondendo così alle nuove esigenze nei diversi settori come quello della sanità, cultura, formazione, ricerca e ambiente.Per il laboratorio il Gruppo TIM attraverso TIM Enterprise ha sviluppato una soluzione tecnologica che utilizza l’Intelligenza Artificiale di supporto agli studenti nelle loro attività. Si chiama: l'applicazione consente infatti di accedere a un tutor virtuale avanzato per favorire un apprendimento personalizzato su fonti di conoscenza certificate.È già stato utilizzato in via sperimentale dagli studenti del Corso di ‘Economia e gestione dell’innovazione e dei modelli di business’ nella sessione estiva di quest’anno per prepararsi agli esami attraversoutilizzando un sistema intelligente dedicato alla ricerca rapida di informazioni e alla generazione di risposte a domande specifiche.