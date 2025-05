Nicola de Cesare è il nuovo CEO di Gruppo Spaggiari Parma

(Teleborsa) - Gruppo, realtà storica e leader nell’Education Technology in Italia, annuncia la nomina diCon una significativa esperienza internazionale in ambito consulenziale e digitale, de Cesare guiderà il Gruppo in una nuova fase di sviluppo, con l’obiettivo di, rafforzando il ruolo strategico delGrazie a un solido background nel mondo dell’innovazione, dello sviluppo di business e delle acquisizioni strategiche, de Cesare porta in Gruppo Spaggiari Parma una visione da "". Un approccio dinamico e concreto che punta a valorizzare le competenze interne, rafforzare il posizionamento del Gruppo nel settore EdTech e guidare e accelerare lo sviluppo e la digitalizzazione della scuola, rafforzando il ruolo strategico del digitale nella sua trasformazione, in linea con la missione sociale del Gruppo di renderla più equa, accessibile e sostenibile."In Spaggiari ho trovato un posizionamento unico: una realtà che coniuga tecnologia, impatto sociale e visione nel panorama educativo, offrendo soluzioni per la scuola a 360°, dal– che già connette oltre 2,5 milioni di utenti al giorno – ai software per la", commenta de Cesare. Un patrimonio che – secondo il nuovo CEO – deve evolvere con una missione anche sociale: sviluppare strumenti che liberano tempo per l’insegnamento, migliorano l’apprendimento degli studenti e rendono la scuola più equa, accessibile e sostenibile.De Cesare raccoglie, dunque, una sfida ambiziosa: guidare Gruppo Spaggiari Parma verso una crescita internazionale, con l’obiettivo di offrire unadiventando punto di riferimento per l’intero ecosistema scolastico. A tal scopo si intende, inoltre, accelerare l’adozione di nuove tecnologie, tra cui l’intelligenza artificiale, concepita come strumento per potenziare ricerca, autonomia e capacità critica degli studenti. "La sfida non è solo quella di usare l’AI, ma ditrasformandola in alleato consapevole della didattica", commenta.Classe 1976, ingegnere elettronico con MBA presso INSEAD, de Cesare ha maturatomanageriale tra Europa, Stati Uniti e Asia, lavorando per realtà innovative come Technogym, Compass e Tre. Esperto in sviluppo di nuovi modelli di business, digitalizzazione e internazionalizzazione, arriva in Gruppo Spaggiari Parma dopo aver guidato la Direzione E-Commerce & International Markets di Compass e il lancio del marchio HeyLight.