Assorestauro, Brancaccio: "Progetti di qualità, conoscenza del costruito e approccio condiviso per valorizzare il patrimonio"

(Teleborsa) - In occasione della quarta tappa deldedicata al tema "Gli impianti nel recupero degli edifici storici",ha lanciato un messaggio chiaro: "La qualità del restauro impiantistico passa da un approccio interdisciplinare e da professionisti formati alla complessità del patrimonio costruito".Durante la tavola rotonda tecnica,ha ribadito il ruolo centrale della formazione e della conoscenza del costruito per progettare interventi compatibili, sostenibili e reversibili, soprattutto nei casi in cui il riuso richiede attenzione alle preesistenze o la correzione di interventi pregressi non rispettosi. "Oggi parliamo – ha detto– anche di derestauro, ovvero della necessità di sanare danni causati da impianti invasivi, ripensando le soluzioni in un'ottica di minore impatto e maggiore compatibilità".Assorestauro – ha ricordato Brancaccio – è dal 2005 la prima rete italiana che rappresenta la filiera del restauro architettonico, artistico e urbano, promuovendo innovazione tecnologica, dialogo istituzionale e collaborazioni internazionali. "Siamo la voce di un comparto che unisce imprese, fornitori, produttori e progettisti, con l'obiettivo – ha aggiunto– di valorizzare il Made in Italy del restauro anche sui mercati esteri".Di grande rilevanza all'interno del contributo di Brancaccio anche gliche meritano oggi una nuova dignità all'interno dei trattati di restauro, riconoscendone non solo il valore funzionale ma anche quello estetico e identitario. "Serve un dialogo continuo tra accademia, professione, normativa e impresa – ha concluso– per affrontare la sfida della sostenibilità nei contesti storici,dal sito archeologico al condominio degli anni Settanta".Ilsvoltosi il 10 giugno presso il Centro Congressi dell'Università Federico II, ha rappresentato l'ultima tappa del ciclo 2025 dei laboratori del saper fare, promossi da SAIE con il patrocinio del Comune di Napoli. Insieme asono intervenuti numerosi esperti e rappresentanti del mondo accademico e istituzionale: tra gli altri(Federcostruzioni),(Università Federico II),(GBC Italia),(SIRA),(ANIMA Confindustria) e(Ordine Architetti Napoli).L'incontro ha offerto una panoramica tecnica e culturale sul, anche attraverso il racconto di progetti concreti come il Teatro di San Carlo e la Biblioteca Nazionale di Napoli. Oltre al confronto tra professionisti e istituzioni, il SAIE LAB ha ospitato la presentazione dell'che ha restituito una fotografia aggiornata dello stato della filiera edilizia campana, evidenziando punti di forza, criticità e prospettive del comparto, con particolare attenzione alle sfide del PNRR, della Direttiva Case Green e della carenza di personale qualificato.