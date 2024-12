The Rock Trading, bancarotta fraudolenta. Due arresti e dissesto da 66 milioni di euro

(Teleborsa) - La Guardia di Finanza di Milano, sotto la direzione dei pubblici ministeri della Procura della Repubblica di Milano, sta dando esecuzione a unaemessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano nei confronti deipro tempore di un. La vicenda riguarda "The Rock Trading", piattaforma bloccata e al centro delle inchiesta dall'anno scorso.Le indagini hanno avuto origine dallo sviluppo di segnalazioni di operazioni sospette riguardanti l'anomala operatività della piattaforma di exchange, unitamente all'analisi di oltre, a fronte della mancata restituzione delle somme investite. Dopo l'interruzione dell'operatività della piattaforma, gli approfondimenti condotti avevano portato alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale da parte del Tribunale di Milano nei confronti di tutte le società facenti parte del Gruppo.Il lavoro svolto dagli investigatori ha permesso di quantificare le, a fronte di oltre 18 mila clienti e di appurare come, fin dalla costituzione in Italia, la gestione societaria sia stata caratterizzata da continui atti dispositivi eseguiti sulle disponibilità di moneta fiat e virtuale dei clienti, non essendo mai stata adottata, da parte degli amministratori, alcuna segregazione nella gestione dei cripto asset della società rispetto a quelli dei clienti, né da un punto di vista gestionale, né a livello contabile.Si tratta di ", che hanno dovuto penetrare i meccanismi transfrontalieri dei valori immateriali", fa notare la Procura. La complessità delle indagini è manifestata dal fatto che la Procura ha presentatotutte accolte dal Tribunale di Milano, che ha aperto una liquidazione giudiziale di gruppo con nomina del curatore; curatela che ha a sua volta disposto una consulenza tecnica da Deloitte; sono state formulate due richieste di rogatoria (USA e Svizzera) e due ordini di indagine europei in Lituania e Irlanda - in parte già evase - che hanno consentito di ricostruire disponibilità di risorse all'estero da parte degli indagati e movimentazioni estero su estero; la richiesta agli USA è stata di recente integrata e trasmessa tramite Ministero della Giustizia.Tra le altre cose, sono state sottoposte aper un valore di 500.000 euro.Le ipotesi di reato contestate riguardano la, le, la formazione fittizia del capitale e l'infedeltà patrimoniale."Queste indagini dimostrano, e in ciò risiede l'interesse pubblico alla comunicazione dell'informazione, come il mondo delle criptovalute possa essere pericoloso per i risparmiatori proprio a ragione dellae i loro proventi, con conseguenti difficoltà di recupero, in una realtà normativa ancora incerta", si legge nella nota diffusa dal Procuratore della Repubblica