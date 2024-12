ACER, Christian Zinglersen riconfermato alla guida per i prossimi 5 anni

(Teleborsa) - Il board dell'Agenzia dell'UE per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia () ha, per altri cinque anni. Ciò avrà effetto dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2029.La riconferma di Zinglersen come Direttore dell'ACER "garantisce la continua leadership dell'Agenzia innei mercati energetici dell'UE, ambiziosi obiettivi energetici e climatici dell'UE e un ruolo ampliato per l'ACER", si legge in una nota.L'Agenzia è sulla strada di una crescita significativa, che riflette il suo ruolo in espansione a seguito di. Queste riforme (che mirano a migliorare l'integrazione del mercato dell'elettricità, rafforzare la supervisione dei mercati energetici per proteggere le aziende dagli abusi di mercato e supportare la decarbonizzazione del gas) insieme al suo lavoro precedentemente obbligatorio modellano l'agenda dell'ACER per gli anni a venire."In ACER, comprendiamo- ha commentato Zinglersen - Una di queste sfide chiave che l'Europa deve affrontare, e una promessa della Commissione europea nel suo nuovo mandato politico, è quella di migliorare la competitività dell'UE riducendo al contempo le bollette energetiche per aziende e famiglie. Una componente chiave qui sarà il modo in cui i mercati energetici integrati dell'Europa si evolveranno negli anni a venire. Naturalmente ACER e i nostri membri, le autorità nazionali di regolamentazione (NRA), avranno un ruolo chiave da svolgere qui se i leader in tutta l'UE decideranno di sfruttare questa potenziale risorsa".