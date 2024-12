Eolo punta sulla rete FWA fino a 1 Gbps dopo la semestrale positiva

(Teleborsa) -, società di telecomunicazioni italiana, ha chiuso l'(terminato alla fine di settembre) con unpari a 121,7 milioni di euro, in crescita del 5,8% rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente, mentre l'è a 69 milioni (+9,1% YoY). Continua a crescere il numero dei, a quota 691.000 e in rialzo del 5,9% su base annua.Nel corso del, EOLO renderà, coerentemente con gli obiettivi dell'agenda digitale europea. Già ora, per la prima volta nella storia dell'azienda, più della metà dei clienti (50,4%) naviga in banda ultralarga grazie alla tecnologia FWA a onde millimetriche.Nella realizzazione della nuova infrastruttura FWA, basata su onde millimetriche e tecnologia 5G, EOLO sarà accompagnata dache hanno abbracciato l'innovativo progetto di sviluppo a 1 Gbps nei paesi italiani, assicurando al contempo significative economie di scala. Nokia e ZTEforniranno la tecnologia per la realizzazione dell'infrastruttura di accesso radio (la cosiddetta RAN – Radio Access Network) e le antenne riceventi da posizionare presso le abitazioni dei clienti finali (CPE FWA), mentre Mavenir, 6Wind e Thales per i componenti della Core Network 5G."Questi risultati, così come il pieno supporto degli azionisti al piano industriale, rafforzano il ruolo di EOLO volto a creare un'infrastruttura, complementare alla fibra, utile al Paese e a prova di futuro - ha commentato l'- Con il prossimo anno poseremo infatti la prima pietra della rete FWA fino a 1 Gbps grazie allo standard 5G su frequenze a 26 GHz, mettendo a disposizione i nostri asset e il nostro know-how agli altri operatori come nell'ambito dell'accordo siglato con Fastweb nell'aprile del 2024".